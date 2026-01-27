Смъртоносна зимна буря в САЩ оставя полети със закъснение и хиляди без ток







Няколко души загинаха при зимна буря, която удари широка част от САЩ, причинявайки отмяна или забавяне на хиляди полети поради условията.

Бурята, която причини хаос от Тексас до върха на Мейн през уикенда, блокира пътища, прекъсна електрозахранването и погреба големи градове под дебела снежна покривка.

Най-малко 12 души са загинали в няколко щата на САЩ. Някои райони на североизток са видели над 50,8 см сняг през последните 24 часа, според Националната метеорологична служба (NWS), а канадски служители заявиха, че бурята е сериозно нарушила южната част на Онтарио.

Методолозите предупреждават, че друга „значителна зимна буря“ може да удари източната част на САЩ отново този уикенд.

Към понеделник следобед над 200 000 души в Тенеси бяха останали без ток. Градът преживя дълбоки замръзвания, които потопиха жителите в студ и мрак.

„Много дървета са паднали, а електропроводи блокират пътищата“, каза пред Би Би Си Джой Флорес, вицепрезидент на приюта за бездомни „Nashville Rescue Mission“. Нейният център приемаше обаждания от жители, които бяха останали без ток.

В Ню Йорк общо осем души са загинали между петък и понеделник сутринта, според градските власти, като температурите паднаха до едноцифрени стойности.

В Тексас тийнейджърка загина, а друга беше в критично състояние поради инцидент с шейна, съобщи полицейското управление на Фриско.

В Северна Каролина мъж беше намерен мъртъв край магистрала в окръг Бънкомб и властите разследват дали смъртта му е свързана с времето. Здравният отдел на Луизиана съобщи, че двама души са починали поради хипотермия.

Губернаторът на Масачузетс Мора Хийли предупреди жителите на щата в понеделник, че „все още не е свършило“ и се очакват от един до пет инча снеговалежи в понеделник.

В Канада Отава и Квебек преживяха най-тежките последици от бурята, което доведе до транспортни проблеми и затваряне на множество училища.

Летище Торонто Пиърсън бе затрупано от 46 см сняг в неделя, нов рекорд за мястото, според CBC.

В понеделник клиентите на американските авиокомпании продължиха да изпитват разочарование и забавяния. Според FlightAware, авиокомпаниите са регистрирали над 19 000 закъснения в понеделник и 5 900 отменени полети.

Облекчение може да не дойде скоро. Според NWS „потенциалът за нова зимна буря, започваща в петък, се увеличава“. Подобно събитие може да донесе много ниски температури в източната част на САЩ и „широко разпространени обилни валежи“.

Американската метеорологична агенция предупреди, че синоптиците все още не знаят потенциалния път на бурята или къде тя ще има най-голямо въздействие.