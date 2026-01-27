Отново се спусна мъгла, до 30 метра е намалена вече видимостта по пътни участъци





Информация за състоянието на републиканските пътища

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -3°С до +4°С.

Времето над страната е облачно и дъжд вали над почти цялата страна.

Сняг вали в областите Монтана /на прохода Петрохан/, Пазарджик /в районите на Картела, Юндола и Каратепе/ и София /смесен валеж от дъжд и сняг в Банкя и суграшица в районите на Пирдоп и Гълъбец/.

Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.

Намалена видимост поради мъгла:

Видимост между (30 – 50 м):

Област Монтана: В районите на гр. Лом, гр. Вълчедръм и с. Пишурка.

Област Сливен: В района на гр. Котел.

Видимост между (50 – 100 м):

Област Враца: В района на гр. Враца.

Област Плевен: В района на ОП Люляк.

Видимост между (100 – 150 м):

Област Търговище: На АМ „Хемус“ и в районите на гр. Антоново и гр. Омуртаг.

Област Хасково: В почти цялата област.

Област Перник: На АМ „Струма“ в участъка от км 31 до км 37.

Слаба мъгла и намалена видимост:

Проход „Шипка“: Намалена видимост.

АМ „Струма“ (Перник): Видимост 250 – 300 м в участъка км 22 до км 25.

Области Варна и Добрич: На места се наблюдава слаба мъгла.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия“:

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Стара Загора:

Движението от км 164+000 до км 229+286 в посока София се осъществява в една лента на определени места поради монтаж на пътни знаци. Затворена е изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 28.01.2026 г.;

Област Бургас:

Движението по АМ „Тракия“ от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

АМ „Хемус“:

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.

Движението по АМ „Хемус“ посока София в участъка от км 40+569 до км 39+122 е ограничено поради ремонтни дейности в тунел „Топли дол“ и се осъществява двупосочно в платното посока Варна, с обособена една лента в посока и ограничаване на скоростта до 50 км/ч. Срок до 17.06.2026 г.;

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза" - п.в. „Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 29.01.2026 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. „Слънчево“ - п.в. „Летище“ от км 416+000 до км 419+000 се ограничава в посока София поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 м. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.03.2026 г.;

АМ „Струма“:

Област Перник:

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.02.2026 г.

АМ „Марица“: няма въведени ограничения.

АМ „Черно море“: няма въведени ограничения

АМ „Европа“: няма въведени ограничения

