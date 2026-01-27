Блокади по границитe ни с РСМ и Сърбия заради протести на техни превозвачи





Границата с Гърция:

От 20. 01. 2026 г през граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

Автомобили до 3, 5 тона преминават и на граничните преходи «Златоград», «Маказа» и «Ивайловград».

На граничните преходи «Кулата», «Илинден» и «Капитан Петко войвода» преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Границата с Република Турция:

Трафикът е изключително интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" за товарни автомобили.

Границата с Република Северна Македония:

Във връзка с получена информация чрез СКЦ-Гюешево от граничните власти на Р. С. Македония, същите ни уведомяват, че ее бъде преустановено пропускането на товарни автомобили на „изход“ от Р С Македония и на 27.01.2026 г. от 00:00 ч. ще бъде затворен изцяло товарния трафик на граничните пунктове (Деве Баир, Делчево и Ново Село), на територията на Република Северна Македония.



Границата с Република Сърбия:

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявената блокада на превозвачи на товарни автомобили към 06.00ч. на 27.01.2026г. на ГКПП Калотина ,ГКПП Стрезимировци и ГКПП Връшка чука са блокирани движението на тежкотоварни автомобили с посока на движение излизане от Република Сърбия.

Границата с Румъния:

Трафикът е нормален на всички гранични преходи.