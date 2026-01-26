Столични полицаи разкриха грабеж на златни накити за над 341 000 лева;
След мащабна и продължителна работа, на 23 януари служители на СДВР, съвместно с ГД „Национална полиция“ и отдел „Специализирани полицейски сили“, задържаха трима мъже, извършили дързък обир на ателие за златни накити в столичен базар;
Грабежът е извършен на 15 май миналата година в търговски център в ж.к. „Сухата река“. Трима маскирани мъже, облечени в тъмни дрехи, проникнали в обекта – единият останал на входа , а другите двама, въоръжени с чук , разбили витрините и за минути отнели голямо количество златни бижута на стойност над 341 хил. лева;
След престъплението извършителите се оттеглили с предварително откраднат автомобил, който по-късно бил намерен напълно изгорял . Впоследствие използвали второ превозно средство, за да се укрият;
В хода на разследването криминалистите установили, че зад грабежа стоят двама братя – на 34 и 25 години, с богато криминално минало и осъждани, както и техен 21-годишен съучастник, също криминално проявен. Тримата били задържани в момент, когато планирали да напуснат страната и да извършват подобни престъпления в Испания;
При обиски в домовете им са открити маски, качулки и други вещи, свързани с престъпната дейност. След доклад в Софийска градска прокуратура им е повдигнато обвинение за тежък грабеж, а на двамата братя е наложена постоянна мярка „задържане под стража“
Столични полицаи разкриха кои са маскираните извършители на грабеж от златарско ателие за 341 000 лв.
Столични полицаи разкриха грабеж на златни накити за над 341 000 лева;
Най-четено
- Столични полицаи разкриха кои са маскираните извършители на грабеж от златарско ателие за 341 000 лв.
- НАТФИЗ и Общински театър "Невена Коканова" сключиха меморандум за сътрудничество
- Младият футболист на Марек Даниел Кирилов, получи повиквателна за националния отбор
- Марек и Спортист Своге ще играят в Бобошево
- Протест на македонските превозвачи блокира граничните ни пунктове с РСМ
- Илияна Йотова започва срещи за назначаване на служебен премиер
- Две кървави убийства разтърсиха Варна
- ГДБОП разби 9-членна престъпна група за разпространение на вейпове с канабоиди
- Георг Георгиев за Съвета за мир: Имало ситуации във външната политика, които изискват да се бърза
Темите от "Страна"
- Столични полицаи разкриха кои са маскираните извършители на грабеж от златарско ателие за 341 000 лв.
- Илияна Йотова започва срещи за назначаване на служебен премиер
- Две кървави убийства разтърсиха Варна
- ГДБОП разби 9-членна престъпна група за разпространение на вейпове с канабоиди
- Георг Георгиев за Съвета за мир: Имало ситуации във външната политика, които изискват да се бърза
- Оставиха за постоянно в ареста тримата, клонирали крадени коли във Варна
- Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива
- 9-годишно дете загина при катастрофа в Прохода на Републиката
- Отново опашки от тирове по границата ни с Турция