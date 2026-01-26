Столични полицаи разкриха кои са маскираните извършители на грабеж от златарско ателие за 341 000 лв.





Столични полицаи разкриха грабеж на златни накити за над 341 000 лева;

След мащабна и продължителна работа, на 23 януари служители на СДВР, съвместно с ГД „Национална полиция“ и отдел „Специализирани полицейски сили“, задържаха трима мъже, извършили дързък обир на ателие за златни накити в столичен базар;

Грабежът е извършен на 15 май миналата година в търговски център в ж.к. „Сухата река“. Трима маскирани мъже, облечени в тъмни дрехи, проникнали в обекта – единият останал на входа , а другите двама, въоръжени с чук , разбили витрините и за минути отнели голямо количество златни бижута на стойност над 341 хил. лева;

След престъплението извършителите се оттеглили с предварително откраднат автомобил, който по-късно бил намерен напълно изгорял . Впоследствие използвали второ превозно средство, за да се укрият;

В хода на разследването криминалистите установили, че зад грабежа стоят двама братя – на 34 и 25 години, с богато криминално минало и осъждани, както и техен 21-годишен съучастник, също криминално проявен. Тримата били задържани в момент, когато планирали да напуснат страната и да извършват подобни престъпления в Испания;

При обиски в домовете им са открити маски, качулки и други вещи, свързани с престъпната дейност. След доклад в Софийска градска прокуратура им е повдигнато обвинение за тежък грабеж, а на двамата братя е наложена постоянна мярка „задържане под стража“

