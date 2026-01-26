НАТФИЗ “Кр. Сарафов” и Общински Драматичен театър “Невена Коканова” в град Дупница сключиха Меморандум за сътрудничество. Сред водещите цели за двете институции, е осъществяване на съвместна художественотворческа дейност, разширяване възможностите за практическо обучение на студентите в реална сценична среда, както и създаване на поле за изява на обучаващите се във всички специалности в НАТФИЗ. Подобряване подбора на кадри от различни професионални дисциплини в артистичната дейност на Общински Драматичен театър “Невена Коканова”, е също сред приоритетите на партньорството.
В хода по реализацията на плана, заложен в Меморандума, предстоят съвместни творчески проекти и обучителни практики, взаимно гостуване на спектакли, както и разширяване на перспективата пред талантливите студенти.
Подписи бяха положени от ректора на НАТФИЗ - чл.- кор. проф. дфн. Мирослав Дачев и директора на театъра - г-н Иван Иванов. В срещата участва и функционалният помощник-ректор по стратегическо развитие и партньорства на Академията - г-жа Ива Йорданова.
НАТФИЗ и Общински театър "Невена Коканова" сключиха меморандум за сътрудничество
НАТФИЗ “Кр. Сарафов” и Общински Драматичен театър “Невена Коканова” в град Дупница сключиха Меморандум за сътрудничество. Сред водещите цели за двете институции, е осъществяване на съвместна художественотворческа дейност, разширяване възможностите за практическо обучение на студентите в реална сценична среда, както и създаване на поле за изява на обучаващите се във всички специалности в НАТФИЗ. Подобряване подбора на кадри от различни професионални дисциплини в артистичната дейност на Общински Драматичен театър “Невена Коканова”, е също сред приоритетите на партньорството.
Най-четено
- НАТФИЗ и Общински театър "Невена Коканова" сключиха меморандум за сътрудничество
- Младият футболист на Марек Даниел Кирилов, получи повиквателна за националния отбор
- Марек и Спортист Своге ще играят в Бобошево
- Протест на македонските превозвачи блокира граничните ни пунктове с РСМ
- Илияна Йотова започва срещи за назначаване на служебен премиер
- Две кървави убийства разтърсиха Варна
- ГДБОП разби 9-членна престъпна група за разпространение на вейпове с канабоиди
- Георг Георгиев за Съвета за мир: Имало ситуации във външната политика, които изискват да се бърза
- Оставиха за постоянно в ареста тримата, клонирали крадени коли във Варна
Темите от "Дупница"
- НАТФИЗ и Общински театър "Невена Коканова" сключиха меморандум за сътрудничество
- Младият футболист на Марек Даниел Кирилов, получи повиквателна за националния отбор
- Марек и Спортист Своге ще играят в Бобошево
- Протест на македонските превозвачи блокира граничните ни пунктове с РСМ
- Тенисистите на СКТМ-Марек 1976 донесаха в Дупница 3 медала от Държаввното първенство в Пловдив
- Трио джебчии откраднаха портмоне и дебитни карти на 74-год. жена в Дупница
- Увеличиха броя на полицаите, които охраняват банкови и пощенски клонове в област Кюстендил
- Експлозия и жертви във фaбрика за бисквити в Гърция
- Десет общини със сериозни нарушения във финансовата отчетност, сред тях е и Кочериново