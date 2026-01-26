НАТФИЗ и Общински театър "Невена Коканова" сключиха меморандум за сътрудничество





НАТФИЗ “Кр. Сарафов” и Общински Драматичен театър “Невена Коканова” в град Дупница сключиха Меморандум за сътрудничество. Сред водещите цели за двете институции, е осъществяване на съвместна художественотворческа дейност, разширяване възможностите за практическо обучение на студентите в реална сценична среда, както и създаване на поле за изява на обучаващите се във всички специалности в НАТФИЗ. Подобряване подбора на кадри от различни професионални дисциплини в артистичната дейност на Общински Драматичен театър “Невена Коканова”, е също сред приоритетите на партньорството.

В хода по реализацията на плана, заложен в Меморандума, предстоят съвместни творчески проекти и обучителни практики, взаимно гостуване на спектакли, както и разширяване на перспективата пред талантливите студенти.

Подписи бяха положени от ректора на НАТФИЗ - чл.- кор. проф. дфн. Мирослав Дачев и директора на театъра - г-н Иван Иванов. В срещата участва и функционалният помощник-ректор по стратегическо развитие и партньорства на Академията - г-жа Ива Йорданова.