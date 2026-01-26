Протест на македонските превозвачи блокира граничните ни пунктове с РСМ

·
От утре товарният трафик през пунктовете Деве Баир, Делчево и Ново село на територията на Република Северна Македония ще бъде преустановен изцяло
- Във връзка с протеста на превозвачи от 13:00 ч. днес временно е ограничено движението на автомобили над 3,5 тона на вход към България през граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Връшка чука", „Брегово", „Стрезимировци", „Гюешево", „Делчево" и „Златарево".
- Протестните действия са планирани за период от 7 дни, като е възможно да бъдат прекратени и по-рано при провеждане на среща с представители на сдруженията и Европейската комисия. Протестът се осъществява със затваряне на граничните терминали за влизане на товарни МПС на територията на Р. С. Македония и на трасетата на самите гранични пунктове за изход от Р. С. Македония, изключително само за товарни автомобили, като пътническият трафик ще се осъществява безпрепятствено.
- Причината за протеста са проблеми, свързани с новата система за вход и изход на ЕС и произтичащите от нея икономически загуби за превозвачите, поради ограничението за престой на територията на държавите членки до 90 дни в рамките на 180-дневен период.
- На общата граница между Република България и Република Северна Македония блокадата обхваща всички съпределни ГКПП – Деве Баир – Гюешево, Делчево – Станке Лисичково и Ново село – Златарево, на територията на РС Македония.
Считано от 00:00 ч. на 27.01.2026 г. ще бъде преустановен изцяло товарният трафик през пунктовете Деве Баир, Делчево и Ново село на територията на Република Северна Македония.
- Към момента няма напрежение по границите. Създадена е необходимата организация от страна на институциите, като областният управител Георги Динев е в постоянна комуникация с ОДМВР, Гранична полиция и ангажираните служби.
За утрешния ден е предвидена по-засилена организация, като са осигурени подходящи места за спиране и престой на товарните автомобили. Преминаващите водачи се уведомяват своевременно за ограниченията и възможностите за изчакване, с цел недопускане на струпване и напрежение.
Протест на македонските превозвачи блокира граничните ни пунктове с РСМ
26.01.2026
Най-четено
- НАТФИЗ и Общински театър "Невена Коканова" сключиха меморандум за сътрудничество
- Младият футболист на Марек Даниел Кирилов, получи повиквателна за националния отбор
- Марек и Спортист Своге ще играят в Бобошево
- Протест на македонските превозвачи блокира граничните ни пунктове с РСМ
- Илияна Йотова започва срещи за назначаване на служебен премиер
- Две кървави убийства разтърсиха Варна
- ГДБОП разби 9-членна престъпна група за разпространение на вейпове с канабоиди
- Георг Георгиев за Съвета за мир: Имало ситуации във външната политика, които изискват да се бърза
- Оставиха за постоянно в ареста тримата, клонирали крадени коли във Варна
Темите от "Дупница"
- НАТФИЗ и Общински театър "Невена Коканова" сключиха меморандум за сътрудничество
- Младият футболист на Марек Даниел Кирилов, получи повиквателна за националния отбор
- Марек и Спортист Своге ще играят в Бобошево
- Протест на македонските превозвачи блокира граничните ни пунктове с РСМ
- Тенисистите на СКТМ-Марек 1976 донесаха в Дупница 3 медала от Държаввното първенство в Пловдив
- Трио джебчии откраднаха портмоне и дебитни карти на 74-год. жена в Дупница
- Увеличиха броя на полицаите, които охраняват банкови и пощенски клонове в област Кюстендил
- Експлозия и жертви във фaбрика за бисквити в Гърция
- Десет общини със сериозни нарушения във финансовата отчетност, сред тях е и Кочериново