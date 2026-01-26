Илияна Йотова започва срещи за назначаване на служебен премиер

Президентът Илияна Йотова започва срещите си в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство
На 27 януари, вторник, президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян. Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.
26.01.2026
