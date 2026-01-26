Две кървави убийства разтърсиха Варна





Двама мъже на възраст 42 г. и 36 г. са привлечени към наказателна отговорност от Окръжна прокуратура-Варна за извършени две убийства през изминалите почивни дни. Те са задържани за срок до 72 часа с постановления на наблюдаващия случаите прокурор, с оглед довеждането им пред съда за определяне на мерки за неотклонение. Сигнали за двете престъпления са подадени на 25 януари 2026 година.

Първото деяние е извършено на 24 януари в град Варна. Жертва на убийството е станала жена на 62 години – майка на обвиняемия, по чието тяло са установени множество прободно-порезни рани, нанесени с остър предмет. 42-годишният Д.Л. е обвинен за извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 6, във връзка с чл. 115 от НК, като убийството на жената е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост.

Работата по доказване и документиране на тежкото престъпление продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои Окръжният съд да разгледа искането на прокуратурата Д.Л. да бъде задържан под стража. Освен това е направено искане по чл. 70 от НПК мъжът да бъде настанен в психиатрично заведение за изследване и освидетелстване.

При другия случай на извършено тежко криминално престъпление жертвата е мъж на 50 години от Варна. Тялото му е намерено в землището на село Кичево в неделния ден. В хода на разследването по случая е установена съпричастност на 36-годишен чужд гражданин, постоянно пребиваващ в Република България, към убийството. Мъжът е издирен и задържан.

К.К. е привлечен към наказателна отговорност за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост към жертвата. На пострадалия са нанесени множество прободни рани, засегнали жизненоважни органи. В процес на изясняване са мотивите и причините за извършването на тежкото престъпление, както и обстоятелствата около него. В съда предстои да бъде внесено искане за „задържане под стража“ на обвиняемия.

Информация по двата случая днес беше дадена на брифинг в участието на окръжния прокурор на Варна Красимир Конов и директора на ОД на МВР в града – старши комисар Красен Торимацов.

