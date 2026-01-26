ГДБОП разби 9-членна престъпна група за разпространение на вейпове с канабоиди





Служителите на ГДБОП във Велико Търново неутрализираха дейността на организирана престъпна група, разпространявала високорискови наркотични вещества - вейп устройства и пълнители с ТНС (тетрахидрокарсбинол). Специализираната операция е реализирана на 23 и 24 януари на територията на областите Велико Търново и Габрово. Полицейските действия са проведени под надзора на Окръжна прокуратура - Габрово.

В хода на разследването е установено, че за целите на разпространението на забранените продукти и вещества е създаден специализиран сайт в интернет за поръчки, достигали до клиенти в цялата страна чрез куриерска компания. По реда на ЗМВР са арестувани 9 души, част от които пред офис на куриерска фирма и в момент на изпращане на поредна пратка.

При извършените претърсвания на 14 имота и 2 автомобила са иззети голям брой веществени доказателства: метална бутилка с тегло 1140 грама, съдържаща твърдо смолисто вещество, реагирало на канабиноид, 389 пълнители с вместимост 1 мл с течност, съдържаща канабиноид, 72 електронни цигари (вейп) с течност с канабиноид, две капсули от по 10 мл, съдържащи същата субстанция. Установени са още 130 грама марихуана, 16 пакетчета чай, съдържащ CBD, козметика и соли за вана с канабиноиди, множество празни пълнители за електронни цигари и капсули, както и консумативи за приготвянето им - чаши, спринцовки, аромати, терпен, електронна везна, както и товарителници за пратки и документи, които имат отношение към воденото производство.

Открити са още 25 грама инвестиционно злато, парична сума на стойност близо 20 000 евро в различна валута, над 15 мобилни телефона и електронни устройства. Иззет е и лек автомобил от висок клас, използван за разпространение и закупен със средства, придобити от незаконната дейност.

Към наказателна отговорност са привлечени 7 от задържаните, сред които двамата лидери на престъпната група. Те са обвинени по чл.321,ал.3,т.1 във вр. с ал. 1 от НК и чл. 354а, ал.1 от НК. Останалите петима членове на организацията са привлечени като обвиняеми по чл.321,ал.3,т.2, вр. с ал. 2 от НК и чл. 354а, ал. 1 от НК.

Задържането на трима е продължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На четирима е наложена мярка парична гаранция в размери от 500 до 3000 евро. Проведени са разпити на свидетели. Продължава работата за доказване на цялостната престъпна дейност на групата.