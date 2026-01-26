Георг Георгиев за Съвета за мир: Имало ситуации във външната политика, които изискват да се бърза





Съветът за мир на Доналд Тръмп тепърва ще се утвърждава като международна организация. Тази позиция изрази пред БНТ външният министър в оставка Георг Георгиев.

България не може да остане безучастна към процесите за мир, по мнението му. На тези етап бордът си поставя политическа рамка, заяви първият ни дипломат.

Сроковете за участие били много съкратени, по думите му. Имало ситуации във външната политика, които изисквали да се бърза, според Георгиев.

"България стана изключително видима в един от двата най-големи проблема", допълни той. Носим своята отговорност, посочи външният министър.

Решението за участие в Съвета на Тръмп е взето на редовно заседание на Министерския съвет, стана ясно от думите му. "Тази тема не следва да буди разделение в обществото", според него.

Участието на страната в подобен формат не уврежда по никакъв начин националните интереси, посочи Георг Георгиев

"Винаги сме водили умерена и балансирана политика и никога не се е стигало до ултиматуми", отчете министър Георгиев на въпрос дали българското участие в съвета е било мотивирано от желанието за запазване на дерогациите от САЩ за бългаските активи на "Лукойл".

Слизането на Румен Радев на политическия терен е прекрасна възможност той да отговаря на неудобни въпроси и да се сблъска с политическата реалност, коментира Георгиев.

"Сега ще трябва да даде отговори, да начертае план, политики и хора, с които да ги реализира", смята външният министър.