Жителите на Минесота скърбят и протестират след поредното убийство при стрелба на агенти





След стрелбата, която отбеляза втория път за по-малко от месец, в който американски гражданин е убит от агенти в града, църквата се превърна в това, което местните описват като убежище от вълненията и несигурността навън.

В неделя тук нямаше служба. Вместо това доброволци и църковен персонал, като Ан Хоц, която работи в детската градина на църквата, раздаваха кафе, закуски и грейки за ръце

Някои дойдоха да положат цветя на близкия паметник за Прети, докато други посещаваха църквата на връщане от протести срещу продължилата седмици операция по прилагане на федералното имиграционно законодателство в града.

„Вчера се разпаднах“, каза Хоц пред Би Би Си, докато помагаше за изнасянето на кашони с вода навън. „Днес съм тук, за да застана с моята общност и да помогна на съседите ни, докато си спомнят за Алекс и скърбят.“

„Но трябва да кажа, че помагащите наистина се уморяват“, добави тя. „Това е изтощително и затова се нуждаем от промяна.“



„Това е Америка сега“, каза Дийн Колдуел-Тотгес, църковният администратор, за действията на федералните имиграционни агенти в родния му град през последните седмици.

Колдуел-Тотгес, който раздаваше свирки, използвани за предупреждаване на хората за дейността на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), заяви, че подкрепата на общността по този начин е „християнско нещо“.

Сред скандиращите беше Феликс Джонсън, който каза, че е протестирал за първи път в живота си преди няколко седмици, когато е видял видеоклип, който изглежда показва четиригодишно момиче, оставено в кола, след като баща ѝ е задържан от ICE.

Той държеше плакат с надпис „ICE, вън“, докато десетки други плакати в тълпата съдържаха ругатни, насочени към имиграционните служители.

„Не разбирам как могат да влязат и просто да започнат да грабват хора, които са граждани, и да започнат да се отнасят с тях като с животни“, каза Джонсън.

Малко жители на Минесота, с които разговаря BBC, казаха, че подкрепят операциите на ICE, но няколко анкети показват, че около половината от избирателите в цялата страна подкрепят усилията на президента Тръмп да депортира тези, които живеят незаконно в САЩ.

Други анкети показват, че избирателите са разделени относно начина, по който Тръмп прилага мерките срещу нелегалните имигранти. Една анкета, проведена от Politico малко след смъртта на Рене Гуд този месец, предполага, че около половината американци смятат, че кампанията за масово депортиране е твърде агресивна.

Град Минеаполис сега се оказва начело на националния дебат за имиграцията за втори път този месец. Рене Никол Гуд, друга жителка на Минесота, беше застреляна и убита от агент на ICE на 7 януари.

Видеоклипове от двете стрелби бързо се разпространиха в социалните медии. Те предизвикаха гневни протести от онези, които искат да видят край на операцията по прилагане на имиграционните правила, в която хиляди агенти бяха разположени по улиците на града.



Президентът Тръмп нареди агентите да дойдат в контролирания от демократите щат през декември, обещавайки масово депортиране на нелегални мигранти. Решаването на нелегалната имиграция беше от основно значение за успешната му кампания за преизбиране и се подкрепя от мнозина в цялата страна.

Администрацията определи операцията в Минеаполис като усилие за обществена безопасност, насочено към депортиране на престъпници, незаконно намиращи се в САЩ. Критиците предупреждават, че мигранти без криминално досие и американски граждани също биват задържани.

В неделя, в интервю за Wall Street Journal, Тръмп похвали работата на агентите, но предположи, че операцията в крайна сметка ще приключи, въпреки че не уточни кога.

„В някакъв момент ще си тръгнем“, каза Тръмп. „Те свършиха феноменална работа.“

Губернаторът на щата Тим Уолц призова президента незабавно да отстрани агентите. „Вярваме, че Тръмп трябва да изтегли своите 3000 необучени агенти от Минесота, преди да убият друг американец на улицата“, каза той в неделя. Други щатски и местни служители повториха мнението на Уолц.

Министерството на вътрешната сигурност (DHS) заяви, че агентите са стреляли в самозащита, след като Прети, който според тях е имал пистолет, се е съпротивлявал на опитите им да го обезоръжат в събота.

Очевидци, местни власти и семейството на жертвата оспориха това твърдение, посочвайки, че Прети е имал телефон в ръка, а не оръжие. Родителите му, междувременно, обвиниха администрацията в разпространение на „отвратителни лъжи“ за случилото се.

През уикенда в града се проведоха множество бдения, докато жителите се опитваха да си спомнят и отпразнуват живота на Прети.

На мястото, където той беше убит в южен Минеаполис, близо до баптистката църква „Калвари“, опечалени се събираха по всяко време, за да положат цветя и да запалят свещи в негова чест. Един плакат, нарисуван с червена боя и насочен към федералните агенти, гласеше „спрете да ни убивате“.

Пийдж Милър, 69-годишна жителка на Минеаполис, беше сред събралите се в неделя следобед, за да протестират срещу ICE и да отдадат почит на Прети.

„Уморена съм от протести“, каза тя. „Не можем да разберем как се случва това. Защо го позволяваме да се случва?“

„Напрегнати сме“, добави тя. „Не знаем какво ще се случи.“