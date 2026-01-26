Тенисистите на СКТМ-Марек 1976 донесаха в Дупница 3 медала от Държаввното първенство в Пловдив





С 3 медала от Държавното първенство по тенис на маса за младежи и девойки до 21 години в гр.Пловдив се прибраха тенисистите на дупнишкия СКТМ-Марек 1976.

Симеон Стоичков за поредно състезание успя да влезе в първата тройка на България, както при 19 ,така и при 21-годишните ,спечелвайки два медала (индивидуално и на двойки) и сред първите осем при смесените двойки.

Дея Милтанова за пореден път донесе медал за клуба на двойки ,като завърши на престижното трето място.При смесени двойки заедно със своя партньор Симеон Стоичков влязаха в първата осмица на България.Чудесни се представиха и останалите участници на клуба,като за тях е и първо участие в тази възрастова група . Християн Зарев и Васил Китов преминаха груповата фаза ,като Зарев успя да стане първи в своята група .И двамата състезатели се класираха в основната схема ,което е и своеобразен успех за тях. В отборната надпревара завършиха на шесто място.

От клуба благодарят на спонсорите на клуба, както и на Община Дупница за подкрепата