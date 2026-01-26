Трио джебчии откраднаха портмоне и дебитни карти на 74-год. жена в Дупница





В края на миналата седмица дупнишки полицаи са установили извършителите на кражба на портфейл с дебитни карти. Кражбата е била извършена от 74-годишна жена в търговски обект в Дупница. Задържани са 2 жени на 45 и 36 години, и мъж на 50 г.Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Вчера в Районното управление в Дупница е заявено противозаконно проникване в частенимотв местността „Кубасина“ край Дупница. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.