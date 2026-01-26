След ходовете на Тръмп: Цената на златото скочи с още 15%





Цените на златото скочиха над 5000 долара за унция за първи път късно в неделя, тъй като инвеститорите се втурнаха към сигурния актив, тъй като се разпространи опасение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп преобръща отношенията с ключови съюзници, от Европа до Канада.

През първите 26 дни на тази година цената на златото скочи с 15%; историческо покачване, което се основава на рекордната 2025 г., когато цените скочиха с 65% – най-голямото годишно покачване от 1979 г. насам.

Златото често се разглежда като убежище в несигурни времена и барометър на пазарната тревожност. И този последен скок е предизвикан от поредица от дестабилизиращи пазара глобални и вътрешни ходове на Тръмп – от вече отменените тарифни заплахи срещу съюзниците от НАТО за Гренландия, до военната операция срещу Венецуела и криминалното разследване на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл.

Хаосът от 2026 г. подпали златото и среброто

Търсенето е стимулирано и от по-слабия щатски долар, по-високата от очакваната инфлация, прогнозите, че Федералният резерв ще намали допълнително лихвените проценти тази година и закупуването на благородния метал от централните банки по целия свят.

Златото се повиши с 1,4% в неделя до 5058 долара за тройунция към 20:14 ч. източно време.

Среброто, друг безопасен актив, чиято стойност се покачва, се повиши с 4,5% до 107,8 долара за тройунция в неделя. Подобно на златото, среброто миналата година също отбеляза най-доброто си представяне от 1979 г. насам, със 141% увеличение на цената.

Въпреки достигането на бенчмарка от 5000 долара, анализаторите останаха до голяма степен оптимистично настроени за златото, твърдейки, че цените могат да се повишат допълнително, тъй като несигурността продължава.

Преди рекордното рали, анализаторите на Goldman Sachs повишиха прогнозите си за цените на златото до 5400 долара за тройунция, позовавайки се на интересите на инвеститорите от частния сектор към жълтия метал поради „продължаващата несигурност в глобалната политика“, според изследователска бележка, публикувана от инвестиционната банка миналата седмица.

Несигурността води до бум



По-малко от месец след началото на 2026 г. политическият удар на Тръмп подхрани геополитическата несигурност и разтърси пазарите, тласвайки инвеститорите да залагат на благородни метали.

Цените на златото скочиха след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ и заплахата на Тръмп срещу иранския режим на фона на кървавите репресии срещу протестиращите.

Тръмп също така засили реториката си относно анексирането на Гренландия и заплаши да възобнови глобална търговска война с тарифи срещу европейските съюзници, които се противопоставиха на плановете му за придобиване на датската територия. Въпреки че Тръмп внезапно се отдръпна и заяви, че е постигната сделка в сряда, пазарите останаха неспокойни от непредсказуемостта на Белия дом.

След това в събота Тръмп заплаши да наложи 100% мита върху канадския внос, ако съседът на САЩ сключи търговска сделка с Китай – нещо, което Отава заяви, че „няма намерение“ да прави.

Вътрешно президентът на САЩ също поднови атаките си срещу Пауъл, председателя на Федералния резерв. Федералните прокурори започнаха наказателно разследване срещу него по-рано този месец, поставяйки под въпрос политическата независимост на централната банка.

Взети заедно, тези развития обезпокоиха инвеститорите, ускорявайки бягството към благородни метали.