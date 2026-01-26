9-годишно дете е загинало, а родителите му са тежко пострадали при катастрофа в Прохода на Републиката. Произшествието е станало снощи около 21,30 ч., в района на разклона за с. Лагерите. По първоначална информация влекач с прикачено полуремарке, с турска регистрация, управляван от 61-годишен турски гражданин, движещ в посока към В. Търново е навлявъл в лентите за насрещно движение и със средната част на полуремаркето е ударил насрещно движещ се лек автомобил, управляван от 43-годишен мъж от Айтос. В резултат на това 9-годишно момиче, возещо се на задната седалка е откарано с множество травми във великотърновската болница, където по-късно е починало, водачът и пътничката на предна седалка са настанени за лечение във великотърновската болница с различни травми. На турския водач са направение проби за алкохол и наркотични вещества, същите са отрицателни. На другия водач са взети кръвни проби. Прочините за произшествието са в процес на изясняване. Започнато е досъдебно проиводство.
9-годишно дете загина при катастрофа в Прохода на Републиката
26.01.2026
