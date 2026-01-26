Увеличиха броя на полицаите, които охраняват банкови и пощенски клонове в област Кюстендил





Във връзка с процеса по превалутиране и преминаването към евро на територията на област Кюстендил броят на служителите, които охраняват пощенските станции и банките, е увеличен. Това увериха от ОД на МВР - Кюстендил по време на заседание на Областния координационен център, свикан от областния управител инж. Методи Чимев. В ежеседмичното заседание на Координационния съвет се включиха неговият заместник Георги Джоглев, общински кметове, шефове и представители на различни регионални институции.

Общинските кметове изказаха благодарност на ОД на МВР за съдействието и обясниха, че по места няма фрапантни нарушения. Има все още обекти от магазинната мрежа в по-малките населени места, където се връща в лева, но това е намаляло драстично. По клоновете на банки и пощи нещата вървят нормално. Отново по обекти в малките населени места при връщането на ресто има дефицит от банкноти от 5 и 10 евро.

На въпрос на Община Невестино относно затруднения по превалутирането от Областната пощенска станция увериха, че съвсем скоро проблемът ще бъде отстранен. “Вчера приключи плащането на пенсиите, от 15-ти започна и разплащането на социалните помощи. Върви без съществени проблеми към момента”, заявиха от Областната пощенска станция.

От Комисията за защита на потребителите обясниха, че основните жалби продължават да са за увеличаване на цените. “Извършваме съвместни проверки с НАП, БАБХ и РЗИ. Проверяват се хранителни магазини, козметични салони, аптеки и много други обекти. При необосновано покачване на цените санкциите са много високи - от 5 хил. до 100 хил.

Няма образувани актове към момента. Жалбите намаляват, което означава, че търговците се дисциплинират. Проверките се извършват постоянно”, увериха от КЗП.

От ОДБХ - Кюстендил заявиха, че се проверяват всички производствени предприятия и се сравнява цената на суровината преди и след въвеждане на еврото. “Ако има разминаване при цената на продукта, а няма промяна на суровината, от която е произведен, ще сигнализираме”, казаха от БАБХ.

“Това, което контролните органи правят, води до резултат. Убеден съм, че в края на януари темата превалутиране ще остане на заден план”, заяви в края на заседанието инж. Чимев.