Песков: Русия няма да се преклони пред Тръмп





Представители на Кремъл продължават да потвърждават ангажимента на Русия към първоначалните ѝ военни цели и отхвърлят западните гаранции за сигурност за Украйна, на фона на продължаващите съобщения, че преговорите ще се възобновят през следващите дни. Двама американски служители заявиха пред Politico на 24 януари, че украинските и руските делегации ще се срещнат отново в Абу Даби на 1 февруари. Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Виткоф заяви на 24 януари, че тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби са били „много продуктивни“ и потвърди, че делегациите са направили планове да продължат преговорите следващата седмица.Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков потвърди на 24 януари ангажимента на Русия към предполагаемите „фундаментални разбирателства“, които Русия твърди, че Русия и САЩ са развили на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. Кремълски служители многократно са се възползвали от липсата на яснота относно резултата от срещата на върха в Аляска през август 2024 г., за да замъглят усилията на Русия да възпрепятства мирния процес и да твърдят, че на срещата на върха е постигнато съвместно разбирателство и споразумение между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна, въпреки липсата на ясен съвместен резултат или комюнике. Руското Министерство на външните работи (МВнР) разшири интервю на директора на Втори департамент на Общността на независимите държави (ОНД) Алексей Полишчук от 25 януари, в което той потвърди ангажимента на Русия за разрешаване на така наречените „коренни причини“ за войната, които Полишчук определи като неутралитет и неядрения статут на Украйна, възстановяване на защитата за етническите руснаци и рускоезичните в Украйна, сваляне от власт на настоящото правителство на Украйна и разрешаване на „заплахите за сигурността“ срещу Русия – всичко това е повторение на елементи от първоначалните военни цели на Русия. Полишчук също така потвърди отхвърлянето от страна на Русия на следвоенните гаранции за сигурност за Украйна, включително разполагането на чуждестранен мироопазващ контингент в Украйна. Полишчук заяви, че преговарящите страни трябва да финализират мирно споразумение, преди да преговарят за гаранции за сигурност, отхвърляйки както времевата рамка, така и споразуменията за отделните компоненти на усилията, ръководени от екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи изявление, в което се предполага, че Кремъл използва участието си в текущите преговори със Съединените щати, за да предотврати значително увеличаване на натиска на САЩ срещу Русия, което би могло да попречи на военните ѝ усилия. Песков заяви на 24 януари, че методите на външната политика на Тръмп, базирани на „инстинктивни действия“, не съответстват на руските и че Кремъл разглежда тези методи като предназначени да принудят другите да „се преклонят“. Песков твърди, че тези, които „се прекланят“ пред Тръмп, „ще продължат да се прекланят“ и че е наложително Русия да не се прекляна пред Тръмп. От февруари 2025 г. Кремъл търси балансиращ акт между демонстрирането на сила пред населението и съюзниците си и едновременното ангажиране на Съединените щати достатъчно, за да се избегне допълнителен американски натиск, който би могъл да принуди руския президент Владимир Путин да направи компромис с първоначалните си военни цели и да се ангажира със смислени преговори за прекратяване на войната.Откритата критика на Песков към външната политика на Тръмп и твърдението, че Русия не трябва да прави компромиси пред лицето на натиска на САЩ, предполага, че Кремъл се стреми да гарантира, че администрацията на Тръмп няма да наложи допълнителни ограничителни мерки директно срещу Русия. Изявлението на Песков може да е мълчаливо признание от страна на Кремъл за собствената уязвимост на Русия към засилен натиск. ISW продължава да оценява, че Западът, включително Съединените щати, не е успял да обезсили теорията за победата на Путин и че Кремъл не е дал никакви индикации за готовност за компромис.Съединените щати и Европа може да успеят да обезсилят теорията за победата на Путин и да принудят Русия да направи отстъпки чрез допълнителен натиск, като например увеличаване на украинския военен капацитет, санкциониране и изземване на чуждестранни руски активи и намаляване на достъпа на Русия до ресурси, от които се нуждае, за да поддържа дългосрочните си военни усилия.

Русия продължава да засилва усилията си за набиране на персонал за руските сили за безпилотни системи (USF), които могат да наемат и конвенционалните руски сухопътни сили. Руското държавно бизнес издание „Комерсант“ съобщи на 22 януари, че руското Министерство на отбраната (МО) е стартирало федерална кампания за набиране на войници по договор в руските ВВС на САЩ.„Комерсант“ съобщи, че руското МО вече предлага едногодишни договори, които постановяват, че МО може да назначи новобранеца само в ВВС на САЩ, не може да го премести в подразделения извън ВВС на САЩ (като пехота) и трябва да го уволни след изтичане на първоначалния договор, ако новобранецът откаже да подпише подновяване. Представители на руското МО заявиха пред „Комерсант“, че МО търси млади кандидати с аналитични умения, компютърни умения, фина моторика и вестибуларна стабилност.