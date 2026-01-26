Експлозия и жертви във фaбрика за бисквити в Гърция





Три овъглени тела на жени са открити в понеделник сутринта след експлозията във фабриката за бисквити "Йоланда" в Трикала, информира Катемирини.

Още петима работници от фабриката са в неизвестност от сутринта. Други осем души са откарани в болница заради пожара, който избухна около 4 часа сутринта.

Първоначално 22 пожарникари с 9 превозни средства са се втурнали на мястото на инцидента. По време на избухването на пожара, съобщава ERT, фабриката е била в експлоатация, тъй като има 24-часова смяна.

Пожарът е предшестван от силна експлозия в района на фабриката малко преди 4:00 часа, като на мястото е имало 13 служители.

Линейки също са на мястото на инцидента. Тъй като пожарът е излязъл извън контрол, силите на пожарната служба са били подсилени след 6:00 часа сутринта и 40 пожарникари с 13 превозни средства вече работят на мястото на инцидента, докато строителна техника и цистерни с вода на местната власт помагат в гасенето.

Съоръженията на компанията се намират на националния път Трикала-Кардица.