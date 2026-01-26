Пролетни температури и жълт и оранжев код за валежи и поледици





НИМХ издаде предупреждение за значителни валежи в 6 области от страната. Предупреждение от втора степен (оранжев код) е в сила за областите: Смолян и Кърджали, а от първа степен (жълт код) – за областите Благоевград, Пловдив, Пазарджик и Хасково. В 4 области - Видин, Враца, Монтана и Плевен е в сила предупреждение от първа степен (жълт код) за поледици.

Днес ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област. Преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали предимно слаб дъжд и там ще има условия за поледици. Най-късно, чак вечерта, ще завали и в източните райони от страната. В Източна България и на места по северните склонове на планините ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Ще остане топло за края на януари с максимални температури между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите западни полета, в София 6°-7°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра от сняг, но през деня границата между дъжд и сняг ще се понижава. Ще духа силен и бурен южен вятър, но през деня ще започне да отслабва, а вечерта в западните райони от страната ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде облачно, но валежи ще има чак през нощта срещу вторник. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето по северното крайбрежие ще бъде 3-4 бала, а по южното 2-3 бала.

И през следващите дни ще остане сравнително топло за края на януари.

Във вторник ще остане облачно, с валежи от дъжд, но постепенно ще отслабват, а до вечерта навсякъде ще спрат. След обяд от запад ще започне и разкъсване на облачността. Вятърът временно ще се ориентира от запад-северозапад, в Дунавската равнина и ще се усили до умерен, с него ще проникне относително студен въздух. Температурите ще се понижат слабо и в по-голямата част от страната минималните ще са между 0° и 5°, а максималните - между 5° и 10°, по-високи в югоизточните райони.

В сряда сутринта ще е по-студено, с минимални температури близки до нулата, а през деня вятърът отново ще е от юг-югозапад и дневните температури ще се повишат. Преди обяд ще има разкъсана облачност, в много райони до слънчево. След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността.

В четвъртък в западните райони отново ще завали дъжд. В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има в четвъртък на места в Южна.

В петък повишена вероятност за значителни количества дъжд ще ива в Северна България.

В събота валежите временно ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще е се ориентира от северозапад и температурите относително ще се понижат - минималните ще са между минус 2° и 3°, а максималните - между 7° и 12°.

В неделя отново бързо ще се заоблачи и на много места ще има валежи от дъжд.