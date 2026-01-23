САЩ, Украйна и Русия се готвят за първи тристранни преговори за войната







Украински, американски и руски преговарящи ще проведат разговори в Обединените арабски емирства в петък, отбелязвайки първата известна среща, на която ще присъстват и трите страни след пълномащабното нахлуване на Москва през 2022 г.

Помощникът на Кремъл Юрий Ушаков потвърди, че Русия ще се присъедини към представители на Украйна и САЩ за „първата среща на тристранната работна група по въпросите на сигурността“ в Абу Даби, потвърждавайки по-ранно изявление на украинския президент Володимир Зеленски. Той не каза кога е планирано да започнат разговорите.

Разговорите се провеждат, след като специалният пратеник на президента Тръмп Стив Виткоф и зет му Джаред Кушнер се срещнаха с руския президент Владимир Путин в продължение на повече от три часа, започвайки късно в четвъртък. Помощникът на Кремъл Ушаков определи тези разговори като „изключително съдържателни, конструктивни и, бих казал, изключително откровени и поверителни“.

Но той също така предупреди, че „без разрешаване на териториалния въпрос... не бива да се разчита на постигане на дългосрочно споразумение“ и добави, че Русия ще продължи да преследва целите си „на бойното поле, където руските въоръжени сили държат стратегическата инициатива“, докато не бъде постигнато споразумение.

Последните усилия, водени от САЩ, за посредничество при прекратяване на четиригодишната война досега не успяха да спрат боевете, като исканията на Москва Украйна да се откаже от територия, претендирана от Русия, отдавна са препънат камък в преговорите.

Русия окупира около 20% от територията, призната по международното право за част от суверенна Украйна, включително почти цялата Луганска област и части от Донецка, Херсонска и Запорожка области.

Дългогодишните максималистични искания на Москва включват Украйна да се откаже от целостта на тези четири региона, които е анексирала, но не е завладяла напълно.

Руската делегация в Абу Даби ще бъде водена от началника на Главното разузнавателно управление адмирал Игор Олегович Костюков. Украинската делегация ще включва заместник-началника на президентския кабинет и началник на Генералния щаб Андрий Хнатов. Белият дом все още не е коментирал срещата.

Минути след началото на срещата Путин-Витков, Русия заяви, че нейният бомбардировач с голям обсег е извършил планиран петчасов патрулен полет над Балтийско море в четвъртък, ход, вероятно замислен като демонстрация на сила, тъй като дипломатическите усилия се засилват.

„Сведени до един въпрос“

Часове преди да отлети за Москва, Витков заяви, че преговорите „са сведени до един въпрос“, предполагайки, че споразумението може би е на постижение.

„Мисля, че сме се свели до един въпрос и обсъдихме варианти на този въпрос, което означава, че е разрешим“, каза той, говорейки на събитие в Давос в четвъртък.

По-късно европейски служител потвърди пред CNN, че оставащият въпрос, за който Витков говори, е територията, без да дава допълнителни подробности.

Обект на желание на руския лидер Владимир Путин отдавна е украинският Донбас, който има богати земеделски земи и важни реки. Загубата на региона би направила обширните открити равнини на централна Украйна уязвими за всяка бъдеща руска офанзива.

Администрацията на Тръмп оказва засилен натиск върху Украйна да приеме мирно споразумение, въпреки широко разпространените опасения, че подобно споразумение може да е в полза на Москва.

По време на речта си в Давос, президентът на САЩ сякаш показа, че смята, че пробивът между двете страни е близо. „Вярвам, че сега са в момент, в който могат да се обединят и да постигнат сделка, а ако не го направят, са глупави“, каза Тръмп за Зеленски и Путин.

В четвъртък Зеленски произнесе своя собствена пламенна реч в Давос, в която призова европейските лидери, че не правят повече, за да спрат войната на Путин, сравнявайки я с отговора им на заплахите на Тръмп да анексира Гренландия.

Зеленски също така повтори, че нерешените териториални въпроси на изток ще бъдат от основно значение за мирните преговори.

„Всичко е свързано с източната част на страната ни, всичко е свързано със земята“, каза той. „Това е въпросът, който все още не е решен.“

Украйна в момента се бори да възстанови електрозахранването на повече от 1 милион души, останали без отопление при изключително ниски температури след руски ракетни атаки и атаки с дронове.

В четвъртък министърът на енергетиката на Украйна заяви, че електропреносната мрежа на страната е преживяла най-трудния си ден от края на 2022 г. поради „постоянни вражески атаки“.

