Испания няма да участва в Съвета за мир на Тръмп





Испания няма да участва в инициативата "Съвет за мир", стартирана от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това обяви испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че страната му оценява поканата, но отказва да участва. Санчес посочи последователността в ангажимента на Мадрид към международното право, ООН и мултилатерализма като основни причини за отказа. По думите му Съветът за мир не включва Палестинската администрация.

Вашингтон твърди, че органът ще помага за посредничеството и наблюдението на прекратяването на огъня, ще организира мерки за сигурност и ще координира възстановяването на места, излизащи от война. Концепцията произтича от мирния план на Тръмп за Газа.

На церемонията по откриването на борда, проведена на Световния икономически форум в швейцарския Давос на 22 януари 2026 г., не присъстваха традиционни съюзници на САЩ като Канада, Великобритания и всички членове на ЕС, с изключение на Унгария и България.

Израел се присъедини към борда, заедно с държави от Близкия изток като Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.