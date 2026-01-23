Липса на кворум отново блокира промените в Изборния кодекс





Депутатите отново не успяха да съберат кворум за провеждане на днешното пленарно заседание.

Опозицията, заедно с група депутати от БСП, не се регистрираха за парламентарното заседание.

На първата регистрация се регистрираха 117 народни представители и председателстващият заседанието на парламента Костадин Ангелов даде 15 минути почивка.

На втората регистрация се регистрираха 119 народни представители. Костадин Ангелов даде възможност и за трета, последна регистрация в 10.00 часа.

И след третия път обаче Народното събрание не събра нужния кворум от 121 народни представители, за да започнат работа. Регистрираха се отново 119 депутати.

Председателстващият Костадин Ангелов закри заседанието.