Тръмп вече не ще Канада в Съвета за мир







Президентът на САЩ Доналд Тръмп оттегли поканата си към Канада да се присъедини към новосформирания му „Съвет на мира“ в последния спор между северноамериканските съседи.

„Моля, нека това писмо служи като знак, че Съветът на мира оттегля поканата си към вас относно присъединяването на Канада“, каза Тръмп в Truth Social в публикация, адресирана до премиера Марк Карни, който попадна в заглавията тази седмица, когато предупреди за „разрив“ във водения от САЩ глобален ред.

Канада посочи, че макар да не ѝ се отплаща да бъде в съвета, ще се присъедини.

Междувременно председателят на ЕС Антонио Коста заяви, че европейските лидери имат сериозни съмнения относно обхвата на съвета, но са готови да работят с органа в Газа.

Съветът, който дава на Тръмп широки правомощия за вземане на решения като председател, е представен от САЩ като нова международна организация за разрешаване на конфликти.

В публикацията си от четвъртък вечерта Тръмп не посочи причина защо е решил да оттегли предложението на Канада.

Офисът на Карни не отговори веднага. Миналата седмица премиерът беше посочил, че ще приеме поканата на Тръмп по принцип.

Но Отава посочи през последните дни, че няма да плати членския внос от 1 милиард долара (740 милиона британски лири), който според Тръмп постоянните членове ще бъдат помолени да платят, за да помогнат за финансирането на съвета.

Първоначално се смяташе, че „Съветът на мира“ на Тръмп има за цел да помогне за прекратяване на двугодишната война между Израел и Хамас в Газа и да контролира възстановяването.

