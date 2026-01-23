Изключително натоварен трафик на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП-Лесово

Границата с Гърция:
От 20. 01. 2026 г през граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.
Автомобили до 3, 5 тона преминават и на граничните преходи «Златоград», «Маказа» и «Ивайловград».
На граничните преходи «Кулата», «Илинден» и «Капитан Петко войвода» преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
Границата с Република Турция:
Трафикът е изключително интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" за товарни автомобили.
Границата с Република Северна Македония:
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Границата с Република Сърбия:
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Границата с Румъния:
Трафикът е нормален на всички гранични преходи.