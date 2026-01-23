Илияна Йотова изпраща днес Румен Радев през парадния вход на президентството





Днес Конституционният съд ще се произнесе по дело № 3, образувано след депозираната оставка на президента Румен Радев.

От пресцентъра на президентството съобщиха тази сутрин, че точно в 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста.



Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.