От днес започва постепенно затопляне





Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, слабо ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното.

Днес преди обяд на много места в равнините и котловините ще бъде с мъгла или с ниска слоеста облачност, която след обяд ще се разсее, но над Северна и Източна България ще се задържи почти през целия ден. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. В планинските райони ще бъде предимно слънчево. Ще бъде тихо, в Североизточна България със слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от около нулата в районите с трайна мъгла до 8°-10° в Югозападна България, в София – около 8°.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще е облачно, по южното крайбрежие със слаби превалявания. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-7°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.



И през почивните дни вятърът ще е слаб, от южната четвърт. В много райони в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Само на отделни места са възможни слаби валежи, в събота в крайните западни планински райони, в неделя - в южната част на Родопите. Временно подобрение на видимостта и разкъсване на облачността ще има в часовете около обяд. Затоплянето ще продължи и в неделя минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между 6° и 11°, в югоизточните райони до 13°-14°, но в северозападните, където мъглите и облачността ще се задържат почти през целия ден ще остават близки до нулата. В понеделник в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове южният вятър ще се усили. Там и температурите ще се повишат още - дневните ще достигат 15°-16°. Облачността ще е значителна, ще има и валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Южна България. Във вторник вятърът ще отслабне, ще се ориентира от запад-северозапад. Валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва. Ще остане сравнително топло. В сряда вятърът отново ще придобие южна компонента, а към вечерта в Източна България ще се усилва. Облачността ще е разкъсана. Минималните температури ще са близки до нулата и максималните в повечето места ще са между 9° и 14°. В четвъртък ще преобладава облачно време, от запад на изток ще превали дъжд. Вятърът ще остане от юг-югозапад, в източната половина от страната - умерен и силен, а температурите ще се задържат високи.