Откриха анаболи в пробата на Ивет Лалова от Олимпийските игри в Рио 2016





Международната агенция за тестване (ITA), ръководеща независима антидопингова програма за Международния олимпийски комитет (МОК), уведомява седем спортисти за неблагоприятни аналитични резултати след повторния анализ на пробите им, взети по време на Олимпийските игри в Рио 2016.

След стартирането на програмата за повторен анализ на пробите за Олимпийските игри в Рио 2016, ITA съобщава, че повторният анализ на пробите от 2016 г., предоставени от следните спортисти, е дал неблагоприятни аналитични резултати (AAF):

Сред уличените е и българската лекоатлетка Ивет Лалова, коато предостави проба на 17 август 2016 г., която след повторен анализ показа анаболен тест за остарин глюкуронид. Спортистката участва в състезанието по спринт на 200 метра за жени и завърши на 8-мо място.

Ето и кои са останалите:

Есраа Елсайед Рашед Елсайед Ахмед, египетски щангист, е предоставил проба на 6 август 2016 г., която след повторния анализ е показала AAF за метаболит метандиенон (данабол). Спортистът е участвал в състезанието по вдигане на тежести в категория до 63 кг за жени на Олимпийските игри в Рио 2016 и е завършил на 7-мо място.

Рафаел Аугусто Бузакарини, бразилски джудист, е предоставил проба на 9 август 2016 г., която след повторния анализ е показал AAF за метаболит дехидрохлорметилтестостерон. Спортистът участва в състезанието по джудо в категория до 100 кг и завърши на 9-то място.

Сослан Дауров, беларуски борец, предостави проба на 12 август 2016 г., която след повторен анализ показа анаболна реакция (AAF) за метаболит дехидрохлорметилтестостерон. Спортистът участва в състезанието по гръко-римска борба в категория до 59 кг и се класира на 15-то място.

Ауримас Дидзбалис, литовски щангист, предостави проба на 13 август 2016 г., която след повторен анализ показа анаболна реакция (AAF) за метаболит метандиенон (данабол). Спортистът участва в състезанието по вдигане на тежести в категория до 94 кг на Олимпийските игри в Рио през 2016 г. и спечели бронзов медал.

Иван Ефремов, узбекски щангист, предостави проба на 7 август 2016 г., която след повторен анализ показа анаболна реакция (AAF) за метаболит метандиенон (данабол). Спортистът участва в състезанието по вдигане на тежести за мъже в категория над 105 кг на Олимпийските игри в Рио 2016 и завърши на 5-то място.

Ахмед Саад, египетски щангист, предостави проба на 8 август 2016 г., която след повторен анализ показа анаболен тест за метаболит метандиенон (данабол). Спортистът участва в състезанието по вдигане на тежести за мъже в категория до 62 кг на Олимпийските игри в Рио 2016 и завърши на 5-то място.

Всички анаболни тести, изброени по-горе, се основават на наличието на анаболни стероиди в пробите на спортистите, които бяха забранени съгласно списъка със забранени вещества на Световната антидопингова агенция (WADA) от 2016 г. и продължават да бъдат забранени и днес. Пробите бяха анализирани за първи път по време на Олимпийските игри в Рио 2016 и бяха докладвани като отрицателни с методите за откриване, прилагани от акредитираната от WADA лаборатория, налична по това време. По-голямата част от тези положителни резултати от повторния анализ се дължат главно на техническия напредък, включително разработването на нови методи за откриване и подобрения в аналитичната чувствителност за откриване на нови стероидни метаболити, които не бяха налични по време на първоначалния анализ. Повторният анализ на пробите беше проведен от акредитираните от WADA лаборатории в Лозана, Швейцария, и Кьолн, Германия.

Спортистите са били информирани за съответните си случаи. Всеки от тях има право да поиска анализ на своята B-проба. Ако анализът на B-проба бъде поискан и потвърди резултата от A-проба, или ако анализът на B-проба не бъде поискан, случаите ще се разглеждат като потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Спортистите имат възможност да представят обяснения за положителните резултати. Спортистите също така ще бъдат временно отстранени от съответната си международна федерация, докато се проведат процедурите по управление на резултатите по техните случаи в съответствие със съответните антидопингови разпоредби.

Впоследствие въпросът ще бъде отнесен от ITA до Антидопинговия отдел на Спортния арбитражен съд (CAS ADD) за разглеждане съгласно Антидопинговите правила на МОК.

Предвид факта, че делата са в ход, няма да има допълнителни коментари по време на текущите производства.

Тези нови положителни случаи довеждат програмата за повторен анализ за Олимпийските игри Рио 2016 до почти завършване, с общо десет AAF. Този резултат е напомняне, че антидопинговите науки непрекъснато се усъвършенстват и че спортистите, които избират да търсят несправедливо предимство чрез допинг, никога не трябва да се чувстват в безопасност. Дългосрочното съхранение на проби и техният повторен анализ, когато са налични нови или подобрени методи за откриване, разширяват мрежата за прикриване на нарушения на антидопинговите правила. Тези инструменти са допълнителни предпазни мерки за чист спорт и се използват на всяко издание на Олимпийските игри.