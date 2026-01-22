Прокуратурата започна разпит на свидетели след измамата, при която съпрузи хвърлиха 31 000 евро на измамници





С разпит на свидетели са започнали действия по разследване по образувано досъдебно производство на Районна прокуратура-Кюстендил за въвеждане в заблуждение с цел имотна облага – престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.

Сигнал за инцидента е бил подаден на телефон за спешни случаи 112 от възрастна двойка в гр. Кюстендил – Г.А., на 71 години, и З.А., на 66 години.

На 21.01.2026 г. на стационарния им телефон се обадил непознат, представил се за полицейски служител. Мъжът ги убедил, че за да не пострадат от действията на престъпници, които ги следят, трябва да заплатят куриерска пратка от Румъния за залавянето им.

Подведени от твърденията на мнимия представител на органа на реда, пострадалите оставили 31 000 евро на посоченото от него място.

Разследването по случая продължава под надзора на Районна прокуратура-Кюстендил, като се извършват активни действия по установяване на извършителя.

Прокуратурата апелира гражданите да бъдат особено внимателни и да не предоставят пари или лични данни на лица, представящи се за служители на държавни институции, както и при получаване на подобни обаждания незабавно да сигнализират на телефон 112.