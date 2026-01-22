





Премиерът в оставка Росен Желязков присъедини България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Това е грешно, опасно и неадекватно действие. Това заяви на брифинг съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Според него това решение е пробив срещу общата политика на Европейския съюз. По думите му България се превръща в троянски кон и застава рамо до рамо с Виктор Орбан. Божанов подчерта, че други членове на Съвета са Беларус и страни с авторитарни режими. Той отбеляза, че България не бива да има място там, особено преди да е обсъдена общата позиция на ЕС.

Мястото на България е в сърцето на Европа. Европа трябва да взима единно решенията си и да не бива пробивана през една или друга по-слаба държава, каза още Божанов.

Депутатът Атанас Славов подчерта, че това действие на премиера влиза в колизия с няколко конституционни принципа. Член 4 от Конституцията ясно посочва, че България участва в изграждането и развитието на ЕС. Това означава, че трябва да консултираме всяка външнополитическа инициатива в рамките на ЕС, поясни той.

По думите му член 24 от Конституцията изисква външната ни политика да следва принципите на международното право и да работи за изграждането на справедлив световен ред. Обявената инициатива за Съвета за мир цели обратното - да ерозира принципите на международното право, да обезсмисли и да дублира ООН, смята Славов. Той допълни, че освен това конституцията изисква, ако България се присъединява към международни организации, това да става след решение на МС и ратифициране на договор от парламента. Нито едно от тези неща не са се случили, уточни Славов.

Народният представител подчерта, че Джорджия Мелони е отказала участие в този формат заради противоречие с принципите и духа на италианската конституция. По думите му нашето правителство дори не е поставило въпроса за съответствие с конституционните принципи и разпоредби. Това е индикация за тежкото състояние, в което се намира това управление, каза още той.

Думата взе и другият съпредседател на "Да, България". Според него намиращият се под тежки санкции Делян Пеевски иска да се сложи на Тръмп. Той предупреди, че България се превръща за пореден път в троянски кон в ЕС.