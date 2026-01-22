Тръмп към Путин след среща със Зеленски в Давос: Войната трябва да приключи!





След среща с украинския лидер, която продължи около час, Тръмп заяви, че са провели „добра“ дискусия, но не предостави допълнителни подробности за същността на разговора. Тръмп заяви, че сделката е „сравнително близка“информира Ройтерс.

„Мисля, че срещата с президента Зеленски беше добра. Това е продължаващ процес“, каза Тръмп пред репортери, казвайки, че американските пратеници се отправят на преговори в Москва в четвъртък. На въпрос какво е посланието му към Путин, Тръмп отговори: „Войната трябва да приключи“.

По-рано тази седмица Зеленски заяви, че ще пътува до Давос само ако може да подпише споразумения с Тръмп за гаранции за сигурност от САЩ и финансиране за следвоенно възстановяване на Украйна, но след срещата нямаше индикации, че е постигнат пробив.

Двамата лидери са се срещали многократно лице в лице, откакто Тръмп се завърна в Белия дом миналата година и преобърна политиката на САЩ по отношение на Украйна, като възприе дипломацията с Русия.

Зеленски, обременен от енергийна криза у дома заради руските въздушни удари, които оставиха части от столицата и други региони без електричество и отопление, трябваше да произнесе реч след срещата си с Тръмп, заяви неговият говорител.

„Ако и двете страни искат да решат това, ще го решим“, каза пратеникът на САЩ за Украйна Стив Виткоф пред публика на Световния икономически форум в четвъртък сутринта. „Мисля, че постигнахме голям напредък.“

РАЗГОВОРИТЕ С ПУТИН В МОСКВА



Виткоф проведе разговори през последните дни с украински представители в Давос, след дискусии през уикенда във Флорида. По-късно в четвъртък той трябваше да бъде в Москва с колегата си пратеник на САЩ Джаред Кушнер - зет на Тръмп - за разговори с Путин относно евентуалния план за прекратяване на най-смъртоносната война в Европа след Втората световна война.

След тези дискусии преговарящите ще се отправят директно към Абу Даби, каза Виткоф , „където ще има военни преговори и обсъждане на пакета за просперитет“.

Русия е хладна по отношение на водените от САЩ мирни усилия, като настоява Киев да се откаже от част от източния си Донецки регион, който Москва не успя да завладее въпреки напредъка си на бойното поле.

Путин заяви по-късно днес, че ще обсъдят споразумение за Украйна и възможността за използване на замразени руски активи за възстановяване на окупираните от Москва земи, както и предложението на Тръмп за Съвет на мира, чиято задача е да насърчава мира по света.

Критиците на предложението заявиха, че то ще съперничи или ще подкопае Организацията на обединените нации.

Кремъл заяви, че срещата на Путин с Виткоф и Кушнер ще се проведе след 19:00 до 20:00 часа московско време (16:00 до 17:00 GMT).

Международните облигации на Украйна се покачиха с повече от 2 цента днес, тъй като поредицата от дипломатически срещи на високо ниво породи надежди на финансовите пазари, че може да се постигне напредък към прекратяване на войната.

РУСИЯ ПРОДЪЛЖАВА АТАКАТА СРЕЩУ УКРАЙНА



Руски въздушни удари удариха няколко части на Украйна в четвъртък. В южната област Одеса 17-годишен мъж беше убит, когато дрон удари жилищна сграда, съобщи областният управител.

Единадесет души бяха ранени и в централния град Кривой Рог, когато балистична ракета се удари в жилищна сграда, съобщиха официални лица.

В столицата Киев близо 3000 високи сгради в града останаха без отопление в четвъртък след последната атака на Русия по-рано тази седмица.

