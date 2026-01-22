Съдът в Дупница превалутира 54 760 лв. в евро в присъда за елекронни цигари без бандерол







Подсъдим се призна за виновен пред Районен съд Дупница в държане на тютюневи изделия – електронни устройства / цигари / без бандерол, съдържащи никотин на обща стойност 28 871,79 евро. Съдът, под председателството на съдия Светла Пейчева одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата, и му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 11 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години. 21- годишният подсъдим ще плати и разноските по делото за експертизи, в размер на 5321, 33 евро.

Подсъдимият С. Г. / неосъждан / се признава за виновен в това, че: На 29.01.2025 г., в частен имот, а именно дворно място с жилищна сграда, находящи се на адрес в гр. Сапарева баня, е държал тютюневи изделия - електронни устройства (цигари), различни от патрони и пълнители, съдържащи течност с никотин, които се употребяват чрез вдишване без горене, с резервоар за течност без възможност за повторно зареждане по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), поставени в потребителски опаковки, без бандерол, когато такъв се изисква по закон…, в немаловажен случай, а именно: 1126 броя електронни устройства за пушене с еднократна употреба в потребителски опаковки, запечатани като куриерски пратки в 8 броя кашони.

Общо иззети 1126 броя електронни устройства за пушене с еднократна употреба в потребителски опаковки с общо 21 665 милилитра течности за електронни цигари, съдържащи никотин на обща стойност 56 300, 00 лева или 28 871,79 евро, с общ дължим акциз в размер на 8 666,00 лв. или 4 444,10 евро - престъпление но чл. 234, ал. 1, предл. 2 от НК. За това престъпление С. Г. ще изтърпи наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - 11 месеца „лишаване от свобода“ , чието изпълнение да бъде отложено за срок от 3 години на основание чл. 66, ал. 1 от НК

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.