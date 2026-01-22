Безпрецедентна акция на ало-измамници: Семейство хвърли 31 хил. евро през ограда на училище





Семейство от Кюстендил е станало жертва на телефонна измама снощи. Те са дошли в ОДМВР – Кюстендил, в 2.40 ч., за да съобщят, че са били въведени в заблуждение по телефона от непознат мъж, представил се за полицай от Националната полиция, който им съобщил, че ще последва обаждане от измамници, които ги проследяват, и ще им поискат пари. Уверил ги, че полицията е в готовност да реагира и да задържи престъпниците. Семейството е контролирано постоянно по телефоните, не са им позволявали да говорят с други хора.

Комуникацията по телефона между жертвите, измамниците и „полицая“ продължила до късно през нощта. Имало и уведомяване на семейството, че има задържани, водят се разговори и с прокурор, мниминят полицай им дал и телефонен номер за връзка…

Парите - 31 хиляди евро, били занесени до близко училище и хвърлени през оградата. След оставянето на парите и спазените указания обажданията били преустановени, семейството опитало да се свърже с полицая, без резултат. Разбрали, че са измамени…

Специализираните полицейски действия са започнали веднага след заявяването на деянието от служители на РУ Кюстендил, образувано е досъдебно производство по случая, уведомен е дежурен прокурор.

Призоваваме гражданите: Не се доверявайте на обаждания от непознати. Полицията НЕ ИСКА пари от гражданите! Не се разделяйте с лека ръка със спестяванията си! Препоръчваме съхранявайте парите си в банкова институция! При обаждания от непознати и свързани с искане на пари затворете телефона и звънете на тел. 112.