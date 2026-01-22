В Давос: Тръмп размаза лидерите на ЕС с вълнуваща антагонистична реч





Вълнуващата, антагонистична реч на президента Доналд Тръмп пред бизнес магнати и правителствени служители в Швейцарските Алпи днес едва ли беше мехлем за опасенията, че Западният алианс е на точката на счупване.

Тръмп се оплака безмилостно и се чудеше недоверчиво защо опитът му да поеме контрола над Гренландия се среща със съпротива.

Той критикува европейските лидери за това, че са направили континента им неузнаваем чрез това, което той определи като неконтролирана миграция и радикални икономически политики.

И той спекулира на глас за готовността на НАТО да се притече в защита на Съединените щати, без да споменава, че единственият път, когато алиансът се е позовал на договора си за колективна отбрана, е бил по искане на американците след атаките от 11 септември 2001 г.

И все пак, за европейските служители, които внимателно са слушали пътна карта за това как може да се развие разривът, имаше един проблясък на помирение, когато Тръмп заяви, че няма да използва сила, за да превземе Гренландия. И това, в кризисен момент за трансатлантическите връзки, беше нещо.

Часове след речта му имаше потенциално по-добри новини за Европа. Тръмп обяви, че е постигнал „рамка за бъдеща сделка“ за Гренландия след среща с генералния секретар на НАТО и че тарифите, които той заплаши да наложи следващия месец, са отменени.

„Това решение, ако бъде прието, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и всички страни от НАТО“, написа Тръмп в Truth Social, без да предоставя никакви подробности за споразумението.

На въпрос на Кейтлан Колинс от CNN, докато напускаше срещата на върха, дали сделката отговаря на желанието му да притежава Гренландия, Тръмп се спря за момент, за да помисли, преди да каже: „Това е дългосрочна сделка.“

И все пак, речта му в Давос – изпълнена с оплаквания и обиди към европейските му колеги – остави следа. Ето пет извода от неговите изказвания.

Да не превземаме Гренландия със сила



За европейските лидери, които слушаха с нетърпение изказванията на президента за Гренландия, имаше четири думи в речта му с иначе огнена реторика, които бяха важни: „Няма да използвам сила.“

Това беше най-ясното изявление досега от Тръмп, че няма да се опита да превземе Гренландия, използвайки военна мощ. До сряда президентът отказваше да го изключи, а Белият дом заявяваше, че военните опции остават в действие.

Свалянето на въпроса от дневния ред ще бъде облекчение за служителите, които се готвеха за напрегнати дипломатически конфронтации с Тръмп, за да се опитат да предотвратят потенциална война. Пазарите също реагираха положително, обръщайки се нагоре след ден на загуби във вторник.

Това не означава, че всичко ще бъде лесно занапред. Тръмп настояваше, че няма да приеме нищо по-малко от пълна собственост върху Гренландия - полуавтономна територия на Дания.

„Този ​​огромен необезпечен остров всъщност е част от Северна Америка“, каза Тръмп. „Това е нашата територия.“

И обеща да помни онези, които му се противопоставят.

„Можете да кажете „не“ и ние ще помним“, предупреди той.

Исторически аргумент

Повтаряйки искането си за контрол над Гренландия - която погрешно нарече Исландия четири пъти - Тръмп заяви в Давос, че „никоя нация или група нации не е в позиция да може да осигури Гренландия, освен Съединените щати.“

„Всеки съюзник от НАТО има задължението да може да защитава собствената си територия“, каза той. „Ние сме велика сила, много по-велика, отколкото хората дори разбират.“

Тръмп продължи да критикува Дания като „неблагодарна“ за отказа си да се откаже от контрола над Гренландия, твърдейки, че нацията дължи на САЩ за защитата ѝ по време на Втората световна война.

„Дания падна под Германия само след шест часа бой и беше напълно неспособна да защити нито себе си, нито Гренландия. Така че Съединените щати бяха принудени и ние го направихме“, каза той, оплаквайки решението на САЩ по това време да позволят на Дания да запази Гренландия като територия.

„Колко глупави бяхме да направим това?“, каза той. „Но го направихме, но го върнахме. Но колко неблагодарни са сега?“

Широко разпространено оплакване

Тръмп също така се прицели в редица други цели, както стари, така и нови, като в един момент дори омаловажи приемащата страна Швейцария като „добра само заради нас“. Той разказа за минал разговор с швейцарски лидер относно митата, като се похвали, че е решил да увеличи митото си върху страната, след като тя „се е оплакала“.