Младежите на Да, България разхвърляха плюшени зайчета пред сградата на ВСС





Младежката организация на Да, България протестира пред ВСС под надслов "Вън плюшените зайчета на Пеевски от ВСС и съдебната система!"

Членовете на Прокурорската колегия на ВСС все повече приличат на плюшени зайчета. В момента една групичка хора, която козирува на Пеевски, узурпира прокуратурата и отказва да изпълни закона, като отстрани Борислав Сарафов от длъжността и.ф главен прокурор.

Днес младежката организация на Да, България затрупа входа на ВСС с плюшени зайци, за да напомни на прокурорската колегия да спре да действа като плюшени зайчета, а като достойни магистрати и да изпълни закона и да определи нов изпълняващ функциите главен прокурор. В тази държава не може да има безкрайни мандати.