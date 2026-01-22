Смъртоносни наводнения в Гърция взеха 2 жертви





Проливни дъждове се изсипаха вчера в района на Атина в количества, характерни за месец. Това доведе и до 2 жертви.

В рамките на няколко часа Атика се сблъска с обема вода, равен на този за цял месец, в резултат на което целият държавен апарат беше поставен в постоянна готовност, а най-големият регион на страната беше поставен в червена тревога (Код червен). В същото време, рано вчера сутринта, Гражданската защита изпрати съобщение чрез "112" до жителите на Атика, както и в Месиния, Лакония, Аркадия, Арголида и Коринт.

Жена загуби живота си в Глифада, когато според информацията е била отнесена от бързи води и е попаднала под кола. Първоначалните оценки приписват смъртта ѝ на удавяне.

52-годишен пристанищен служител също се удави в Паралио Астрос. Инцидентът е станал следобед, когато по време на патрул в пристанището, с цел отстраняване на собственици на граждански лодки от района, поради изключително опасните метеорологични явления

Днес се очаква вихрушката от лошо време да измести фронта на изток, като сега заплашва егейските острови с „штормови вълни“ и ветрове

До вчера следобед валежите бяха интензивни както в центъра на Атина, така и в по-голямата част от басейна, причинявайки проблеми по пътищата. „Милиметрите дъжд, които очаквахме, се потвърдиха и с горното“, казва метеорологът Димитрис Зиакопулос. „Имахме до 100 милиметра в Спецес, Мегара, а в други части на Атика те надхвърлиха 140 милиметра. Почасовата интензивност на дъжда е от голямо значение, а не само общата височина във времето. „В този смисъл имаше ясна опасност“, отбелязва той.

Пожарната служба е получила в сряда следобед най-малко 75 обаждания. Някои се отнасяха до отсичане на дървета, докато повечето бяха за изпомпване на вода в Керацини, Перама, Саламина, Пирея, Алимос, западните предградия, Западна Атика, както и в центъра на Атина. В същото време, вчера следобед, поради слягане на пътната настилка, улица „Ирини“ в Неа Макри също беше затворена, от височината на улица „Калавритон“ до улица „Агиас Параскеви“, докато в Перистери дърво падна върху преминаващо превозно средство. Дървото удари само предната част на колата и причини ограничени щети, докато шофьорът не беше пострадал. В същото време силни ветрове и лошо време причиниха значителни щети в различни селски райони. Много посеви бяха унищожени.