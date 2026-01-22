Президентът в оставка: Готови сме, можем и ще успеем!





Благодаря на всички, които подкрепиха усилията ни с Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни. През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа.

Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела!

Готови сме, можем и ще успеем!

Това заяви от страницата си във Фейсбук президентът в оставка Румен Радев по повод 9-годишнината от встъпването му в длъжност. Както вече е известно, утре Конституционният съд ще се произнесе по дело № 3 във връзка с депозираната оставка.