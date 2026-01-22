АПИ:Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване





Информация за състоянието на републиканските пътища към 6:30 ч. на 22.01.2026 г.

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -6°С до +5°С.

Времето над страната е облачно.

Вятър духа в почти всички области.

Сняг вали в областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия“:

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Стара Загора:

Движението от км 164+000 до км 229+286 в посока София се осъществява в една лента на определени места поради монтаж на пътни знаци. Затворена е изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 23.01.2026 г.;

Област Бургас:

Движението по АМ „Тракия“ от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

АМ „Хемус“:

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.

Въвежда се ВОБД в участъка от км 39+372 до км 42+680 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“, при осигуряване на две ленти в посока София /лява тунелна тръба/, като се ограничава крайна дясна лента. В дясна тунелна тръба /в посока Варна/ движението ще преминава в две ленти в посока София - Варна, но при необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 30.04.2026 г.;

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза" - п.в. „Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.11.2027 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. „Слънчево“ - п.в. „Летище“ от км 416+000 до км 419+000 се ограничава в посока София поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 м. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.03.2026 г.;

АМ „Струма“:

Област Благоевград:

Движението от км 128+000 до км 152+000 се осъществява с повишено внимание и в двете посоки, поради събиране и почистване на битови отпадъци. Движението се регулира от пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 23.01.2026 г.

Област Перник:

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.01.2026 г.

Област Кюстендил:

Движението при км 53+950 посока ГКПП „Кулата“ се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на дилатационна фуга. Ограничено е движението в активна и аварийна ленти. Движението се осъществявав изпреварващата лента. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок до 23.01.2026 г.

АМ „Марица“: няма въведени ограничения.

АМ „Черно море“: няма въведени ограничения

АМ „Европа“: няма въведени ограничения

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- „Върбишки“ - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Златишки“ - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Печинско“ - забранен за МПС над 12 т;

- „Предел“ - отворен за всички МПС;

- „Приморски“ - отворен за всички МПС;

- „Републиката“ - отворен за всички МПС;

- „Ришки“ - отворен за всички МПС;

- „Рожен“ - забранен за МПС над 12 т;

- „Превала“ - забранен за МПС над 12 т;

- „Троянски“ - забранен за МПС над 12 т;

- „Котленски“ – забранен за МПС над 20 т;

- „Айтоски“ - Движението по път III-208 през „Айтоски“ проход в участъка Айтос – Ябълчево от км 86+300 до км 92+465 е ограничено за МПС над 12 т;

- „Петрохан“ забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- „Вратник“ - забранен за МПС над 10 т на участъци. Срок до 30.12.2026 г.;

- „Дюлински“ - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Пампорово“ - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Твърдишки“ - забранен за МПС над 10 т;

- „Шипка“ - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2026 г.

