Жълт код за поледици и значителни валежи в 4 области в страната





За днес, 22 януари НИМХ издаде предупреждение от първа степен (жълт код) за поледици в областите Кърджали, Хасково, Русе и Разград. За област Смолян е в сила предупреждение от първа степен за снеговалежи.

Днес преди обяд на отделни места в Северозападна и Централна България все още ще има преваляния от сняг, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. В Южна и Източна България ще има валежи от дъжд, но привечер и там ще спрат. Сутринта на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са предимно между 1° и 6° , малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°.

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област и в района на Централен Балкан. Около обяд снеговалежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието ще е облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 7°-9°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 50 мин. и залязва в 17 ч. и 27 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 37 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 42 мин. и залязва в 21 ч. и 28 мин. Фаза на Луната: четири дни след новолуние.