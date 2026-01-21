Израелският премиер Нетаняху се съгласява да се присъедини към Съвета на мира на Тръмп







Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху прие покана да се присъедини към Съвета на мира на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В изявление от офиса му се казва, че Нетаняху ще стане член на съвета, „който ще бъде съставен от световни лидери“.

Първоначално се смяташе, че съветът има за цел да помогне за прекратяване на двугодишната война между Израел и Хамас в Газа и да наблюдава възстановяването. Но предложеният му устав не споменава палестинската територия и изглежда е предназначен да замени функциите на ООН.

Междувременно стана ясно, че зраелски обстрел е отнел живота на най-малко 11 палестинци в Ивицата Газа днес, сред които две деца и трима журналисти, съобщиха местни медици. Израелската армия от своя страна заяви, че е "неутрализирала" палестински боец, който е представлявал заплаха за израелски войници.

По данни на палестинските здравни власти израелски въздушен удар е убил трима палестински журналисти, пътували с автомобил в централната част на анклава. Колеги на загиналите са заявили пред агенция Reuters, че журналистите са били на задание, финансирано от Египетския комитет, който координира хуманитарната помощ на Египет за Газа, и са заснемали палаткови лагери за разселени палестинци. Египетски източник по сигурността е потвърдил, че автомобилът е принадлежал на комитета, без да дава допълнителни подробности. Израелската армия не е коментирала конкретно този инцидент.

По-рано през деня палестински медици съобщиха, че трима души, включително 10-годишно момче, са били убити при израелски танков обстрел източно от Дейр ал-Балах в централната част на Газа. Други двама - 13-годишно момче и жена - са загинали при отделни стрелби в източните части на Хан Юнис в южната част на анклава. Още трима палестинци са били убити при други инциденти със стрелба, с което общият брой на загиналите за деня достига най-малко 11 души, според здравното министерство, управлявано от Хамас.

Местни жители твърдят, че инцидентите са станали в райони под палестински контрол. След обявяването на примирието израелските сили частично се изтеглиха, но все още контролират около 53% от територията на анклава и през последните седмици постепенно разширяват присъствието си, което води до ново разселване на палестински семейства.

Израелската армия по-рано заяви, че нейни сили са убили "терорист", навлязъл в зона под техен контрол и представлявал непосредствена заплаха за войниците. За останалите инциденти не последва незабавен коментар.

Насилието се случва на фона на крехко примирие, договорено през октомври с посредничеството на САЩ, което вече три месеца трудно се задържа. Израел и Хамас взаимно се обвиняват за нарушения на примирието и остават в спор относно следващите етапи от 20-точковия мирен план на президента на САЩ Доналд Тръмп.

От началото на примирието са загинали над 460 палестинци и трима израелски войници, сочат наличните данни. Войната започна след атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която по израелски данни бяха убити 1 200 души. По информация на здравните власти в Газа последвалата израелска офанзива е довела до смъртта на около 71 000 палестинци.