Награждават най-добрите спортисти на Дупница за 2025-а

21.01.2026
 Задава се последната от поредица церемонии по удостояване на дупничани с почетни отличия. Идва ред и на церемонията "Спортист на годината" Дупница 2025, която ще се състои на 28-и януари от 18ч. в Спортната зала на града. 
На официалната церемония по награждаване на спортистите, треньорите и отборите – „Спортист на годината“ Дупница 2025 ще бъсе отдадено заслуженото на всички спортисти от нашия град, които през изминалата година ни накараха да се гордеем с техните успехи и вярваме, че това ще продължи и занапред.

