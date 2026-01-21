Награждават най-добрите спортисти на Дупница за 2025-а





Задава се последната от поредица церемонии по удостояване на дупничани с почетни отличия. Идва ред и на церемонията "Спортист на годината" Дупница 2025, която ще се състои на 28-и януари от 18ч. в Спортната зала на града.

На официалната церемония по награждаване на спортистите, треньорите и отборите – „Спортист на годината“ Дупница 2025 ще бъсе отдадено заслуженото на всички спортисти от нашия град, които през изминалата година ни накараха да се гордеем с техните успехи и вярваме, че това ще продължи и занапред.