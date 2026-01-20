Ким Чен Ун уволни севернокорейския вицепремиер Ян Сънг-хо на публична церемония





Севернокорейският лидер Ким Чен Ун уволни вицепремиера Ян Сънг-хо. Корейската централна информационна агенция (KCNA) съобщи, че това се е случило на церемония по случай завършването на първата фаза на реконструкцията и модернизацията на машиностроителния завод Рьонгсон.



Според Ким Чен Ун, който произнесе реч на събитието, първата фаза на модернизацията е била изправена пред „ненужен изкуствен хаос поради безотговорни, груби и некомпетентни служители, което е довело до трудности и значителни икономически щети“.

Той отбеляза, че някои лидери са „неподготвени за цялостното рационализиране и техническо преустройство на индустрията в страната“ и призова „да се спре разчитането на онези, които са свикнали с пораженчество, безотговорност и пасивност твърде дълго“. След тези забележки Ким Чен Ун уволни вицепремиера Ян Сънг-хо на място, сравнявайки го с „коза, впрегната в каруца“. Лидерът подчерта, че не вярва, че вицепремиерът е извършил някакви антипартийни действия; по-скоро това е случайна кадрова грешка.

Ким Чен Ун отбеляза, че в настоящата реалност на КНДР, която се стреми към богатство и просперитет, са необходими пионери и истински борци, чиито действия ще доближат по-светло бъдеще. Той призова всички водещи служители да си припомнят политиката за модернизация на партията и, „въз основа на целенасочен план и научна методология, да изградят“ под ръководството на сегашното поколение „модернизирана и напреднала икономика, която надеждно гарантира бъдещето на държавата“.

Участниците в церемонията изразиха пълната си подкрепа за Ким Чен Ун, според изявление на KCNA. След това премиерът Пак Те-сон преряза червената лента, за да отбележи завършването на строителството, а лидерът посети машиностроителния комплекс Рьонгсон. Той отбеляза, че предприятието е направило важна крачка към модернизацията, като по този начин укрепва основите на независима икономика.

Ким Чен Ун отбеляза, че настоящата епоха, в която националната икономика на КНДР поема по пътя на стабилен растеж и ускорява политиката си за периферно развитие, изисква посрещане на нарасналото търсене на машини. Той подчерта необходимостта от непрекъснати научно-технологични изследвания и укрепване на управлението на човешките ресурси за постигане на това. Държавният глава определи цели за следващата фаза на модернизация на машиностроителния комплекс Рьонгсонг и подробно описа задачите за издигане на целия машиностроителен сектор на ново, напреднало ниво.