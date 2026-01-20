ИТАР-ТАСС: Радев е най–популярният кандидат сред избирателите за предстоящите избори





Според експерти решението на Радев да се кандидатира за политически лидер е практически единственият изход от кризата в страната. Стагнацията царува в българската политика от много години. Изборите, които ще се проведат за осми път през последните пет години, на практика не доведоха до промяна в баланса на силите и не успяха да привлекат избиратели. Експертите обаче смятат, че появата на Радев на политическата сцена може да обърне хода на събитията и избирателната активност може значително да се увеличи.

Проучванията на общественото мнение показват, че Радев е най-популярният кандидат сред българските избиратели. Дори и политическият му проект да бъде реализиран, той все пак няма да има достатъчно парламентарно мнозинство (121 гласа в 240-местния законодателен орган). Това означава, че предсрочните парламентарни избори в България биха могли да доведат само до сформиране на коалиционно правителство, в което Радев, според политически анализатори, лесно би могъл да стане министър-председател.