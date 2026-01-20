Тази сутрин – малко след 7.00 ч., е възникнало ПТП на пътя Кюстендил – Дупница/в близост до разклона за ТЕЦ Бобов дол/ между служебен автомобил на РДГП – Кюстендил, „Ситроен“ и л.а.“Шкода“. Водачът на шкодата е загубил контрол над автомобила и е навлязъл в насрещната лента, водачът на ситроена е предприел спасителна маневра и е излязъл от пътното платно, последвал е страничен удар между двата автомобила. Местопроизшествието е обслужено от полицейски екипи и медицински екип. На двамата водачи са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите са отрицателни. Работата по обслужването на произшествието продължава от екип на РУ Дупница, уведомена е прокуратурата. Няма пострадали.
Кола на гранична полиция катастрофира край ТЕЦ "Бобов дол"
20.01.2026
