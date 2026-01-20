За пръв път: Дупница ще празнува 3 дни Освобождение

Честванията в Дупница за Освобождението на града от турско робство за пръв път ще продължат цели 3 дни. Тази година на 14-и януари се навършиха 148 години от тази паметна дата, а празничната програма е следната:
29.01.2026 г. (четвъртък)
11:00 ч. – 16:00 ч.
Изложба и историческа беседа
„Оръжието на Свободата“ – с участието на:
• РИМ – Благоевград
• НД „Традиция“ РК Благоевград „Г. Измирлиев – Македончето“
• Пътуващо читалище „Бащино огнище“
Общинска художествена галерия – Дупница
30.01.2026 г. (петък)
11:00 ч.
Детски спортен празник с награди и кукловод
Спортна зала Дупница
18:00 ч.
Концерт на Роби
Дрон шоу
Площад „Свобода“
31.01.2026 г. (събота)
10:30 ч.
Тържествено шествие по повод 148 години от Освобождението на град Дупница????????
Историческа възстановка по спомените на Никола Лазарков
Местност „Рибарника“
12:00 ч.
Концерт на Валя Балканска и Гайдарска формация, с ръководител Петър Янев
Площад „Свобода“
13:00 ч.
Представяне на традиционни рецепти от дупнишкия край
с участието на Станислав Иванов и Тоби Димова
Площад „Свобода“
18:00 ч.
Концерт-спектакъл на Ансамбъл „Тракия“
Спортна зала Дупница
ВХОД СВОБОДЕН!