За пръв път: Дупница ще празнува 3 дни Освобождение

DenNews.bg
20.01.2026
размер на текста:

Честванията в Дупница за Освобождението на града от турско робство за пръв път ще продължат цели 3 дни. Тази година на 14-и януари се навършиха 148 години от тази паметна дата, а празничната програма е следната:

29.01.2026 г. (четвъртък)
 

11:00 ч. – 16:00 ч.

Изложба и историческа беседа
„Оръжието на Свободата“ – с участието на:
• РИМ – Благоевград
• НД „Традиция“ РК Благоевград „Г. Измирлиев – Македончето“
• Пътуващо читалище „Бащино огнище“

Общинска художествена галерия – Дупница

30.01.2026 г. (петък)

 11:00 ч.

Детски спортен празник с награди и кукловод

Спортна зала Дупница

18:00 ч.

Концерт на Роби
Дрон шоу

Площад „Свобода“

31.01.2026 г. (събота)

 10:30 ч.

Тържествено шествие по повод 148 години от Освобождението на град Дупница????????
Историческа възстановка по спомените на Никола Лазарков

Местност „Рибарника“

 12:00 ч.

Концерт на Валя Балканска и Гайдарска формация, с ръководител Петър Янев
Площад „Свобода“

 13:00 ч.
Представяне на традиционни рецепти от дупнишкия край
с участието на Станислав Иванов и Тоби Димова
Площад „Свобода“

18:00 ч.
Концерт-спектакъл на Ансамбъл „Тракия“
Спортна зала Дупница
 

ВХОД СВОБОДЕН!
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети