За пръв път: Дупница ще празнува 3 дни Освобождение





Честванията в Дупница за Освобождението на града от турско робство за пръв път ще продължат цели 3 дни. Тази година на 14-и януари се навършиха 148 години от тази паметна дата, а празничната програма е следната:

29.01.2026 г. (четвъртък)



11:00 ч. – 16:00 ч.



Изложба и историческа беседа

„Оръжието на Свободата“ – с участието на:

• РИМ – Благоевград

• НД „Традиция“ РК Благоевград „Г. Измирлиев – Македончето“

• Пътуващо читалище „Бащино огнище“

Общинска художествена галерия – Дупница

30.01.2026 г. (петък)



11:00 ч.



Детски спортен празник с награди и кукловод

Спортна зала Дупница

18:00 ч.



Концерт на Роби

Дрон шоу

Площад „Свобода“

31.01.2026 г. (събота)



10:30 ч.



Тържествено шествие по повод 148 години от Освобождението на град Дупница????????

Историческа възстановка по спомените на Никола Лазарков

Местност „Рибарника“

12:00 ч.



Концерт на Валя Балканска и Гайдарска формация, с ръководител Петър Янев

Площад „Свобода“

13:00 ч.

Представяне на традиционни рецепти от дупнишкия край

с участието на Станислав Иванов и Тоби Димова

Площад „Свобода“

18:00 ч.

Концерт-спектакъл на Ансамбъл „Тракия“

Спортна зала Дупница



ВХОД СВОБОДЕН!

