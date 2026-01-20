След масирани руски атаки: АЕЦ "Чернобил" остана без външно електрозахранване





Украинската атомна електроцентрала "Чернобил" - място на най-тежката гражданска ядрена катастрофа в света, загуби изцяло външното си електрозахранване след широко разпространена военна дейност тази сутрин. Това съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от "Ройтерс".

Посочва се, че няколко украински електрически подстанции, жизненоважни за ядрената безопасност, са били засегнати от военната дейност, като електропроводи към някои други атомни електроцентрали също са били засегнати.

Русия извърши комбинирана атака с дронове и ракети срещу Украйна рано тази сутрин, прекъсвайки електрозахранването и отоплението на хиляди жилищни сгради в Киев на фона на минусови температури, информираха украински официални лица.