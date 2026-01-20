Директорът на НП "Рила" се блъсна в стената на сградата на гробището в кочериновското село Боровец





Вчера 48-годишен водач на л.а. „Тойота“ се е блъснал в сградата на гробищния парк на с. Боровец, общ. Кочериново. При обслужването на произшествието от служители на РУ Рила на водача са направени тестове с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите са положителни – 2.31 промила алкохол в издишания въздух и наличие на канабис.Пострадалият водач е настанен в благоевградска болница, взета му е и кръв за анализ. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Рила, уведомен е дежурен прокурор.

Това гласи официалната информация, предоставена днес от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

Става въпрос за директора на Национален парк Рила Красимир Андонов, който след инцидента вчерла вечерта е приет за лечение в болницата в Благоевград. Това е и причината все още да не бъде арестуван.