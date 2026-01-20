От утре започва плащането на данъците в община Дупница





Данъчната кампания за събиране на местни данъци и такси за 2026 г. започва на 21 януари. Данъчно задължените лица, притежаващи движима и недвижима собственост на територията на община Дупница, могат да извършат плащания по следните начини:

-На място: В брой или с дебитна/кредитна карта на касите на отдел „Местни данъци и такси“ в Общината.

-По електронен път: Чрез виртуален ПОС терминал на сайта на Министерството на електронното управление – pay.egov.bg.

-Чрез посредници: В клоновете на „Български пощи“ ЕАД, „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) и други платежни оператори.

-По банков път: По сметката на Общината за местни данъци и такси.

По време на кампанията касите на „Местни данъци и такси“ ще работят с граждани от 08:00 до 17:15 часа без прекъсване.

ОТСТЪПКИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ



-5% отстъпка: Ползва се при заплащане на пълния размер на годишните задължения в срок до 30 април 2026 г.

-Плащане на вноски: Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ):

-Данък върху недвижимите имоти, превозните средства и такса битови отпадъци: първа вноска – до 30 юни; втора вноска – до 31 октомври.

-Патентен данък: до 31 януари (I тримесечие), 30 април (II тримесечие), 31 юли (III тримесечие) и 31 октомври (IV тримесечие).

-Туристически данък: внася се до 15-о число на месеца, следващ месеца на предоставените нощувки.

-Данък върху таксиметров превоз: внася се преди издаване на разрешението.

След изтичане на законовите срокове се начислява законова лихва за просрочие.

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА



Данъчно задължените лица могат да проверяват текущите си задължения за 2026 г., както и просрочия за минали периоди, на официалния сайт на Община Дупница. За достъп е необходим ПИН код, който се издава от общинската администрация.

За допълнителна информация можете да се обърнете към отдел „Местни данъци и такси“ на място или на следните телефони:

0701/ 5 92 93; 0701/ 5 92 84; 0701/ 5 92 12; 0701/ 5 92 71

GSM: 0879 52 35 00