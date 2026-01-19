Ройтерс:Българският президент Радев подава оставка на фона на спекулации, че ще сформира собствена партия





Българският президент Румен Радев заяви, че ще подаде оставка, подхранвайки спекулациите, че ще сформира собствена политическа партия, за да се кандидатира на предстоящите парламентарни избори, след като предишното правителство подаде оставка миналия месец. Така Ройтерс започва анализа си за днешната оставка на Радев-

Радев, който трябваше да заема предимно церемониалния пост до януари 2027 г., заяви, че ще подаде оставка в Конституционния съд във вторник. Ако бъде одобрен, той ще бъде заменен от вицепрезидента Илияна Йотова до президентските избори през ноември.



Радев, който изрази скептицизъм относно неотдавнашното присъединяване на България към еврозоната и зае позиции, благоприятни за Кремъл, по отношение на войната в Украйна и санкциите срещу Русия, беше избран за президент през 2016 г. и отново през 2021 г.

Но той отдавна обсъжда възможността за сформиране на собствена партия, за да осигури стабилност и да се бори с корупцията в една от най-бедните и корумпирани страни на Европейския съюз.

„Днешната политическа класа предаде надеждите на българите“, каза той в реч. „Имаме нужда от нов публичен договор.“

Очакваното отстъпление на Радев в балканската страна идва на фона на дългогодишна политическа криза, която е в основата на осмите парламентарни избори за последните четири години.

Разпокъсаният парламент доведе до това, че редица победители на изборите не успяха да спечелят мнозинство или да създадат трайни коалиции.

Предишното правителство просъществува близо година, докато протести срещу нов бюджет и широко разпространената корупция не го принудиха да подаде оставка през декември. Избори се очакват през следващите месеци.

Междувременно Радев, бивш командир на военновъздушните сили, многократно е трябвало да назначава временни правителства, което е повишило популярността му и собствените му политически амбиции, казаха анализатори и западни дипломати.Избирателите са все по-разочаровани от настоящия политически климат, който е доминиран от политически ветерани, включително бившия премиер Бойко Борисов, който ръководи водещата партия ГЕРБ, и от олигарха Делян Пеевски, който е под санкции на САЩ и Великобритания за корупция.

ЗДРАВА ПОДКРЕПА, НО ВЕРОЯТНО НЕ МНОЗИНСТВО

Въпреки това анализаторите казват, че макар Радев да има народна подкрепа, е малко вероятно да спечели категорично мнозинство, ако сформира нова партия и се кандидатира на избори.

Национално проучване, публикувано миналата седмица от българската консултантска компания Market Links, показа, че 44% от анкетираните се доверяват на Радев, срещу 34%, които не му се доверяват.

Управляващият директор на Market Links Добромир Живков заяви, че Радев вероятно ще получи някъде между 20% и 35% от гласовете на парламентарни избори и ще трябва да търси коалиционен партньор, който може да бъде реформаторската партия ПП-ДБ.

Много неща остават неясни. ПП-ДБ вероятно ще се чувства неудобно от благосклонната към Кремъл позиция на Радев срещу изпращането на военна помощ за военните усилия в Украйна, които той определи като „обречени“. Неговият скептицизъм относно присъединяването към еврозоната, което България направи на 1 януари, също може да се окаже препъни камък.