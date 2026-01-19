Костадинов изригна: Радев плагиатства от нас!

19.01.2026
 Наистина ли Радев е казал, че имаме нужда от нов обществен договор? Да не би после да е казал, че България има нужда от преосноваване и накрая да е завършил с "Време ни е за Възраждане". Така лидерът на Възраждане намекна, че в днешната реч президентът е плагиатствал от Възраждане. 
???? Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО???? Не знам защо този, който е писал речта на Радев, не му го е написал - в крайна сметка това също го пише в програмата на Възраждане. ????
‼️ А сега сериозно. С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати - ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега.

