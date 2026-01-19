Наистина ли Радев е казал, че имаме нужда от нов обществен договор? Да не би после да е казал, че България има нужда от преосноваване и накрая да е завършил с "Време ни е за Възраждане". Така лидерът на Възраждане намекна, че в днешната реч президентът е плагиатствал от Възраждане.
???? Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО???? Не знам защо този, който е писал речта на Радев, не му го е написал - в крайна сметка това също го пише в програмата на Възраждане. ????
‼️ А сега сериозно. С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати - ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега.
Костадинов изригна: Радев плагиатства от нас!
Наистина ли Радев е казал, че имаме нужда от нов обществен договор? Да не би после да е казал, че България има нужда от преосноваване и накрая да е завършил с "Време ни е за Възраждане". Така лидерът на Възраждане намекна, че в днешната реч президентът е плагиатствал от Възраждане.
Най-четено
- Костадинов изригна: Радев плагиатства от нас!
- Илияна Йотова става президент
- Румен Радев повежда битката за Отечеството, след като утре подаде оставка
- Полицията във Венецуела издирва помагачите на американците
- Започна специализирана полицейска операция в област Кюстендил
- Системата за влизане/излизане на ЕС вече се прилага на сухопътните български гранични пунктове
- Отново откриха наркотик в затвора в Бобов дол
- Жив е той, жив е! Днес се навършват 178 г. от рождението на Христо Ботев
- Днес православните християни отбелязваме един от най-големите празници – Богоявление
Темите от "Страна"
- Костадинов изригна: Радев плагиатства от нас!
- Системата за влизане/излизане на ЕС вече се прилага на сухопътните български гранични пунктове
- Министър Караджов се похвали: За 3 минути обмених 222.37 лв. в пощенски клон
- Николай Василев: България не е била толкова богата от хан Аспарух
- За пръв път от 10 години: София е най-предпочитаното име сред новородените момичета
- Последно сбогом, Старши! От твоите момчета!
- Пътната обстановка. Актуална информация от АПИ
- Росен Желязков: България е сред топ 5 на държавите в ЕС
- Пътната обстановка тази сутрин