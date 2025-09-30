Вчера дупнишки полицаи са задържали 45-годишен притежател на наркотични вещества – при извършена проверка от него са иззети опаковка с ефедрин и опаковка с марихуана. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест. Задържаният е установен при проверка на л.а. „Форд“ на ГП Е 79, бил е пътник в автомобила. Бързо полицейско произдводство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата
Дупнишки полицаи свалиха пътник от автомобил заради наркотици и го повозиха до ареста
30.09.2025
